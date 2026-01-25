В Волгоградской области чаще всего ищут работу соискатели от 45 лет





В Волгоградской области за 2025 год самыми активными соискателями на рынке труда стали жители региона в возрасте 45–64 лет. Согласно данным сервиса Авито Работа, количество их резюме по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 73%.

Так, число анкет на позицию электромонтажника выросло на 131% за год: кандидаты желали заработать в среднем 122 769 руб/мес. Количество резюме на позицию сантехника выросло на 109% — средние зарплатные ожидания составили 94 582 руб/мес.

После данной возрастной группы по активности стали волгоградцы от 35 до 44 лет. Количество опубликованных ими резюме выросло на 70%. Желающих устроиться поваром стало больше на 107% при зарплатных ожиданиях на уровне 69 112 руб/мес. На позицию сварщика желающих увеличилось на 98% при желаемой зарплате 127 495 руб/мес.

В тройку самых активных категорий соискателей также вошли граждане в возрасте 14–17 лет: число опубликованных ими резюме выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 руб/мес.