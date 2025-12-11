Суд обязал птицефабрику прекратить портить воздух под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области суд обязал АО «Птицефабрика «Волжская» прекратить загрязнять окружающую среду. С соответствующим иском обратилась Волгоградская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Как ранее сообщала редакция, деятельность предприятия неоднократно вызывала нарекания у местных жителей. В 2024 году производство посетили специалисты Росприроднадзора, обнаружив дюжину нарушений. Для их устранения природоохранная прокуратура вынуждена была обратиться в суд.

- Среднеахтубинским районным судом Волгоградской области требования прокурора удовлетворены. На предприятие возложена обязанность разработать план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, провести лабораторные исследования, а также привести в соответствие с требованиями закона программу производственного экологического контроля, обеспечив при этом работу газоочистного оборудования, - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.