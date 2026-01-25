Волгоградские госпаблики повышают осведомленность жителей региона





Социальные сети давно перестали быть просто площадкой для общения с друзьями. В Волгоградской области они превратились в полноценный инструмент диалога между жителями и властью. Речь о госпабликах — официальных, но живых и полезных сообществах, которые сегодня есть у каждой школы, больницы, районной администрации и областного ведомства.

Чем живут эти паблики?

Это далеко не скучные бюллетени. Их контент — это ответ на реальные запросы людей:

· Прямые новости из первых рук: Как меняется законодательство? На что можно получить выплату? Что строят в вашем районе? Об этом рассказывают без искажений и посредников.

· Польза для повседневной жизни: Эксперты делятся советами, как уберечься от гриппа, правильно оформить документы или распознать мошеннический звонок. Это настоящая библиотека полезных знаний.

· Культурная афиша региона: Анонсы концертов, выставок, фестивалей и спортивных событий — быть в курсе самой актуальной повестки теперь проще простого.

Цифры говорят сами за себя:

Сейчас в регионе работает свыше 5 600 таких официальных страниц, а их общая аудитория — более 3,7 миллиона подписчиков. Это мощнейший канал для массового просвещения и информирования.

Главное — обратная связь

Как отмечает руководитель Центра управления регионом Волгоградской области Олег Егорушин, госпаблики — это в первую очередь удобная и быстрая «электронная приемная». Через них можно напрямую задать вопрос, сообщить о проблеме или внести предложение. Такой подход полностью соответствует позиции губернатора Андрея Бочарова, который ставит учёт мнения жителей в основу развития области.