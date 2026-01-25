Жители обезвоженного села под Волгоградом потеряли надежду дождаться воды





В Волгоградской области жители села Заплавное перестали надеяться на появление в их домах водоснабжения. Как рассказали местные жители, на месте продолжаются работы, но решить проблему к концу дня специалистам едва ли получиться.

Напомним, жители села уже более суток ждут появление ресурса. 24 января в селе вышли из строя водоподающие насосы, из-за чего подача воды была остановлена. Также временно в домах жителей исчезло и отопление.

Спустя уже более суток рабочим так и не удалось решить проблему. Однако глава района ранее уверял сельчан в том, что ресурс будет подан уже к концу дня.

- Воды обещанной к вечеру так до сих пор и не появилось, пришлось закупаться ей в магазине. Батареи начали теплеть лишь к вечеру, в доме еще прохладно. Как мы будем собираться завтра на работу, непонятно, - делятся жители села.

Фото: администрация Ленинского района