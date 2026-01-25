Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Жители обезвоженного села под Волгоградом потеряли надежду дождаться воды

25.01.2026
25.01.2026 23:02


В Волгоградской области жители села Заплавное перестали надеяться на появление в их домах водоснабжения. Как рассказали местные жители, на месте продолжаются работы, но решить проблему к концу дня специалистам едва ли получиться. 

Напомним, жители села уже более суток ждут появление ресурса. 24 января в селе вышли из строя водоподающие насосы, из-за чего подача воды была остановлена. Также временно в домах жителей исчезло и отопление. 

Спустя уже более суток рабочим так и не удалось решить проблему. Однако глава района ранее уверял сельчан в том, что ресурс будет подан уже к концу дня. 

- Воды обещанной к вечеру так до сих пор и не появилось, пришлось закупаться ей в магазине. Батареи начали теплеть лишь к вечеру, в доме еще прохладно. Как мы будем собираться завтра на работу, непонятно, - делятся жители села. 

Фото: администрация Ленинского района

