На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Волгоградские дартсмены открыли игровой сезон

Спорт 25.01.2026 19:40
0
25.01.2026 19:40


В минувшие выходные Волгоградский аграрный университет в очередной раз принял спортсменов: здесь был разыгран Кубок Волгоградской области по дартс. Из-за нововведения не все дартсмены смогли принять участие в соревнованиях. Помимо ставшего уже традиционным сертификата РУСАДА, требовался спортивный разряд не ниже третьего. Не все успели оформить документы — и, соответственно, пропустили соревнования.


В первый соревновательный день 24 спортсмена оспаривали кубок в дисциплине «Сектор 20». Каждый участник выполнил по 30 бросков: 10 серий по три дротика. Попадать нужно было строго в сектор 20; попадания в другие сектора не учитывались.


И главный бонус зоны удвоения и утроения сектора. Первая - это участок в наружной части сектора между игровой и неигровой зоной, вторая - это кольцо, делящее сектор на две части. Соответственно, попадание в одну из них удваивает или утраивает количество очков в этой попытке.


В результате напряжённой борьбы победу одержал Олег Степанов (Краснослободск), второе место занял Иван Полынцев (Волгоград), третье Станислав Саев (Волгоград). Среди женщин первенствовала Александра Марчукова (Михайловка), второй стала Елизавета Миненко (Михайловка), третье место заняла Виктория Бубенцова (Волгоград).


На следующий день 18 спортсменов сошлись в игре «Американский крикет». В этой разновидности участвуют сектора «15», «16», «17», «18», «19», «20» (а также их «удвоения» и «утроения»), «зелёное кольцо» и «яблочко». Цель игры - набрать больше очков, чем соперник.


Среди мужчин лучшую выдержку показал Иван Полынцев (Волгоград), второе место досталось Александру Немцеву (Волгоград), третье Олегу Степанову (Краснослободск). Среди женщин вновь победила Александра Марчукова (Михайловка); Виктория Бубенцова (Волгоград) улучшила свой результат и заняла второе место, а третье место досталось Анастасии Кузнецовой (Михайловка).



21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:12
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:01
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского мостаСмотреть фотографии
20:17
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
20:03
Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:53
Ждать потепления: 20-градусные морозы оказались сильнее волгоградских УКСмотреть фотографии
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель УрюпинскаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столоваяСмотреть фотографии
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернетСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников ЛенинградаСмотреть фотографии
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице ФадееваСмотреть фотографии
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием БелкинымСмотреть фотографии
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидовСмотреть фотографии
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжаСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
 