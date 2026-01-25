Волгоградские дартсмены открыли игровой сезон





В минувшие выходные Волгоградский аграрный университет в очередной раз принял спортсменов: здесь был разыгран Кубок Волгоградской области по дартс. Из-за нововведения не все дартсмены смогли принять участие в соревнованиях. Помимо ставшего уже традиционным сертификата РУСАДА, требовался спортивный разряд не ниже третьего. Не все успели оформить документы — и, соответственно, пропустили соревнования.





В первый соревновательный день 24 спортсмена оспаривали кубок в дисциплине «Сектор 20». Каждый участник выполнил по 30 бросков: 10 серий по три дротика. Попадать нужно было строго в сектор 20; попадания в другие сектора не учитывались.





И главный бонус зоны удвоения и утроения сектора. Первая - это участок в наружной части сектора между игровой и неигровой зоной, вторая - это кольцо, делящее сектор на две части. Соответственно, попадание в одну из них удваивает или утраивает количество очков в этой попытке.





В результате напряжённой борьбы победу одержал Олег Степанов (Краснослободск), второе место занял Иван Полынцев (Волгоград), третье Станислав Саев (Волгоград). Среди женщин первенствовала Александра Марчукова (Михайловка), второй стала Елизавета Миненко (Михайловка), третье место заняла Виктория Бубенцова (Волгоград).





На следующий день 18 спортсменов сошлись в игре «Американский крикет». В этой разновидности участвуют сектора «15», «16», «17», «18», «19», «20» (а также их «удвоения» и «утроения»), «зелёное кольцо» и «яблочко». Цель игры - набрать больше очков, чем соперник.





Среди мужчин лучшую выдержку показал Иван Полынцев (Волгоград), второе место досталось Александру Немцеву (Волгоград), третье Олегу Степанову (Краснослободск). Среди женщин вновь победила Александра Марчукова (Михайловка); Виктория Бубенцова (Волгоград) улучшила свой результат и заняла второе место, а третье место досталось Анастасии Кузнецовой (Михайловка).







