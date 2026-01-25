Жители Волгограда пожаловались на «собачий» холод в автобусе №88

Жители Волгограда пожаловались на отсутствие отопления в общественном транспорте во время морозов. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, «собачий холод» сегодня, 25 января, наблюдался в автобусе маршрута №88.





- Сегодня с утра ехала в автобусе №88, невозможной было сидеть в транспорте. Мне показалось, что на улице было не так холодно, как в этом автобусе, - пожаловалась одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, максимальная температура в салоне составляла от силы 5-6 градусов. От холода в транспорте заледенели даже стекла.

Фото: читатели V102.RU