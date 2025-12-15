Экология

Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерами

Экология 15.12.2025 20:15
0
15.12.2025 20:15


В Волгоградской области усилено патрулирование лесов в предновогодний период. За сохранностью хвойных следят более 500 инспекторов, сообщили в облкомприроды.

Для охраны сосен разработано 159 маршрутов патрулирования общей протяженностью 8,5 тыс. км. За труднодоступными участками леса специалисты облкомпририроды и лесничеств следят с воздуха: в деле задействованы 24 квадрокоптера.

В органе исполнительной власти напомнили, что за незаконную рубку хвойных предусмотрен штраф от 3 тыс. до 300 тыс. руб. При серьезном ущербе виновнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото облкомприроды t.me


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
15.12.2025 20:15
Экология 15.12.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Экология
11.12.2025 18:07
Экология 11.12.2025 18:07
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 20:13
Экология 10.12.2025 20:13
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2025 06:01
Экология 10.12.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 10:42
Экология 09.12.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2025 09:52
Экология 09.12.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Экология
08.12.2025 20:24
Экология 08.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 20:06
Экология 05.12.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Экология
05.12.2025 06:00
Экология 05.12.2025 06:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 12:00
Экология 04.12.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2025 11:09
Экология 04.12.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Экология
03.12.2025 21:09
Экология 03.12.2025 21:09
Комментарии

0
Далее
Экология
25.11.2025 10:21
Экология 25.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2025 17:46
Экология 24.11.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Экология
24.11.2025 10:19
Экология 24.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцы вырвали победу на торгах по проекту ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:52
Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористовСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Бочаров передал участникам боевых действий 60 новых автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
11:48
Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимойСмотреть фотографии
 