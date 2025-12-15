Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерами

В Волгоградской области усилено патрулирование лесов в предновогодний период. За сохранностью хвойных следят более 500 инспекторов, сообщили в облкомприроды.
Для охраны сосен разработано 159 маршрутов патрулирования общей протяженностью 8,5 тыс. км. За труднодоступными участками леса специалисты облкомпририроды и лесничеств следят с воздуха: в деле задействованы 24 квадрокоптера.
В органе исполнительной власти напомнили, что за незаконную рубку хвойных предусмотрен штраф от 3 тыс. до 300 тыс. руб. При серьезном ущербе виновнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Фото облкомприроды t.me