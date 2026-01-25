Пенсионерка из Волгограда лишилась денег из-за любви к морепродуктам





В Волгограде очередная пенсионерка стала жертвой мошенников. Как сообщили в региональном главке МВД, 65-летняя жительница Центрального района откликнулась на привлекательное предложение по продаже морепродуктов.

Установлено, что волгоградка в одном из мессенджеров наткнулась на объявление о продаже свежих морепродуктов по привлекательной цене. Связавшись с лжепродавцом, она оформила заказ и перевела в качестве оплаты более 10 тысяч рублей.

В назначенное время товар так и не был привезен горожанке, а продавец перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Изображение создано при помощи ИИ