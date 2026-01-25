



В дни, когда гаджет выглядит практически как продолжение нашей кисти, шариковая ручка стремительно теряет свою популярность. Не пользуясь ею достаточно приличный срок, горожане вдруг с удивлением замечают, насколько «деревянной» становится их рука. Выведенные не без труда буквы отчего-то «пляшут» в разные стороны и практически не отличаются от закорючек в детских прописях. Что стоит за потерей одного из важнейших навыков? Правда ли, что именно письмо от руки специалисты называют эффективнейшим навыком для развития мозга? И почему набранные на компьютере конспекты никогда не врежутся в память так же сильно, как записанные в тетрадь, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Еще недавно распухшие от конспектов тетради считались одним из главных символов студенчества. Однако в наши дни обаяние "умной" техникой подчас пересиливает желание записать все важные нюансы из рассказа лектора.

- Увы, но утеря навыка записи текста вручную – одно из ярких проявлений нашего времени. Правда, началось она еще в докомпьютерную эпоху, когда в школах отменили или упростили уроки каллиграфии. Когда же у нас появились компьютеры и телефоны, все вокруг обрели навык печатанья текста, профессия машинистки исчезла, как и само слово, - рассуждает известный волгоградский лингвист, профессор ВГСПУ Василий Супрун. - Помню забавную картинку: «Первоклассники записывают домашнее задание». На ней дети стоят с телефонами у доски и просто все фотографируют. Думаю, что постепенно навык использования ручки и бумаги уйдет безвозвратно. Ведь уже сейчас многие мои студенты на лекциях используют телефоны как диктофоны и фотокамеры. Я и сам почти не пользуюсь доской, готовя лекции в виде презентаций.

Признавая ценность письма от руки, волгоградский профессор все же сомневается в возвращении им былой популярности.

- Конечно же, записанное рукой прочнее усваивается, чем скопированное и перенесенное в свой текст, но призывать к отказу от телефонов и компьютеров в наши дни бесполезно, - рассуждает филолог. – На мой взгляд, следует думать о том, как активизировать мыслительные процессы и усвоение знаний в новых условиях. Какие бы изменения не происходили в обществе и технологиях, но в конкуренции всегда победит тот, у кого выше интеллектуальный уровень, прочнее знания, четче выработано умение приспосабливаться к изменениям. А это никакая ручка сформировать не поможет.





«Письмо становится новым видом медитации»

Волгоградский психолог Елена Сущенко убеждена, что, каким бы анахронизмом молодым людям ни казалось письмо от руки, полный отказ от навыка, прежде считавшегося едва ли не привилегией, неминуемо скажется на функционировании мозга.

- Письмо от руки кажется анахронизмом. За нас пишут голосовые помощники, а будущее сулит устройства, считывающие мысли. Зачем же тогда возвращаться к ручке и бумаге? Ответ кроется в том, как этот процесс взаимодействует с нашим мозгом. С точки зрения нейронаук письмо от руки - это не просто фиксация мысли, а сложнейший сенсомоторный акт. Чтобы вывести букву, мозг координирует зрение, мелкую моторику и тактильные ощущения, активируя гораздо более обширные нейронные сети, чем при наборе текста на клавиатуре. Движения пальцев укрепляют связи, в том числе отвечающие за речь и когнитивные функции. Проще говоря, выводя буквы, мы буквально «тренируем» мозг, - настаивает клинический психолог.





В современном ритме, когда время бежит вдвое быстрее привычного, рукописный текст несет неминуемую пользу не только для нашей памяти. Замедляя заряженного на движение человека, он вновь становится роскошью и превращается в одну из эффективных психологических практик.

- Главный практический бонус - улучшение памяти и понимания. Записывая информацию от руки, мы вынуждены не просто копировать, а синтезировать и конспектировать, пропуская данные через «внутренний фильтр». Это требует осмысления, что создает более глубокий след в памяти. Секрет в кинестетике: мозг запоминает не только визуальный образ слова, но и уникальное движение, которым оно было написано (активируя премоторную кору). Хотите лучше усвоить материал? Пишите ключевые тезисы от руки, - советует психолог Клиники семейной медицины ВолгГМУ Елена Сущенко. – А еще почерк практически всегда становится отпечатком нашего состояния. Нажим, наклон, размашистость меняются в зависимости от настроения, усталости, эмоций. Поэтому открытка, подписанная от руки, воспринимается как более личный и искренний посыл. Сам процесс письма, по своей природе неидеальный, отключает внутреннего перфекциониста, позволяя мысли течь свободнее и спонтанее. Письмо - это вынужденная пауза в нашем современном ритме. Мысль летит быстрее, чем движется рука, и это принудительное замедление превращает процесс в подобие медитации. Ритмичные движения, концентрация на тактильных ощущениях помогают сфокусироваться на «здесь и сейчас», снижая стресс и повышая осознанность. Добавьте к этому процессу расслабляющую музыку и наслаждайтесь рефлексивной паузой.

Несмотря на безусловную пользу рукописных текстов, волгоградский психолог считает неверной саму постановку вопроса о том, что важнее в современном мире – шариковая ручка или клавиатура. Схлестнувшись в эре технологического прогресса, эти предметы должны не конкурировать друг с другом, а, напротив, работать в тандеме.





- Разумно воспринимать клавиатуру и ручку как разные, но взаимодополняющие инструменты. И если клавиатура - это скорость, эффективность и бесконечная редактируемость для работы с большими объемами текста, то ручка - инструмент для глубокой личной работы: рефлексии, обучения, генерации идей и эмоционального выражения, - констатирует Елена Сущенко. - Для детей письмо от руки критически важно — оно закладывает фундамент сложной координации между зрением, движением и мышлением, необходимый для общего когнитивного развития. Для взрослых и пожилых людей это – доступная, легкая и эффективная когнитивная тренировка. Она поддерживает нейропластичность мозга, тонкую моторику и служит профилактикой ухудшения памяти. Таким образом, письмо от руки - это уникальная и доступная технология «прокачки» собственного мозга, проверенная веками. Простой и действенный способ стать внимательнее, запомнить больше и дать мысли настоящую свободу. От того-то забывать и разбрасываться таким мощным инструментом не стоит даже в век технического прогресса.

