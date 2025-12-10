Экология

Волгоградское водохранилище оказалось в середнячках по наполняемости в декабре

Экология 10.12.2025 20:13
Наполняемость водохранилищ Волжско-Камского каскада в декабре обсудили в Росводресурсах на заседании Межведомственной рабочей группы. Имеющихся запасов воды, как отмечают специалисты, достаточно для обеспечения потребностей Единой энергетической системы.

Напомним, что Волгоградское водохранилище входит в Волго-Камский каскад и является последним водохранилищем на реке Волга, замыкая цепочку каскада ГЭС.

- Хотел бы обратить внимание на то, что впереди зимний период, и, согласно Правилам, должна осуществляться планомерная сработка водохранилищ. В условиях повышенного притока есть необходимость увеличения сбросов через основные гидроузлы каскада, чтобы подготовить водохранилища и территории к пропуску предстоящего весеннего половодья. Особенно это касается тех территорий, которые расположены в зонах влияния верхних и нижних бьефов водохранилищ, - сказал на заседании начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

По данным Росгидромета, в декабре суммарный приток в водохранилищах каскада ожидается в пределах 11,4 – 15,4 куб.км – это порядка 136% нормы. При этом наибольший приток ожидается по Куйбышевскому, Камскому и Нижнекамскому водохранилищам (131%, 155%, 184% соответственно), а минимальный приток – в Шекснинском водохранилище.

Специалисты отмечают, что на текущую дату гидрологическая обстановка в Волжско-Камском бассейне соответствует устойчивой зимней межени.

Фото Геннадия Гуляева (архив)  

