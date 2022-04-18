Экология

Депутаты тащат на дно аудиторов КСП Волгоградской области

Экология 18.04.2022 15:06
18.04.2022 15:06


Депутаты Волгоградской облдумы намерены поручить региональной КСП проверить выполнение отдельных видов работ по экологической реабилитации и расчистке реки Арчеда в рамках нацпроекта «Экология». Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления регпарламента, который планируется рассмотреть на ближайшем заседании облдумы 21 апреля. Проверку планируется провести в третьем квартале этого года. 

Как говорится в пояснительной записке, река Арчеда, как и многие другие малые реки Донского бассейна, нуждается в расчистке русла. 

– Засорение, заилевание и зарастание русла данного водного объекта приводит к невозможности пропустить большой объем воды в весенний период и к подтоплению населенных пунктов. По этим же причинам засоряются родники, питающие реку. В отдельных местах река заболачивается, в других – мелеет, излагают  депутаты облдумы Ирина Соловьева и Илья Кошкарев. 

Напомним, на расчистку Арчеды в границах городского округа Фролово в 2021 году был потрачен 201 миллион рублей. Работы проводило ООО «Пласттрубмонтаж», заказчиком выступило ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства». Между тем, в этом же году жители фиксировали мор рыбы в Арчеде и изменение цвета воды. Причиной покраснения водоема, как затем выяснилось, стал сброс фекальных стоков. 

Между тем, в администрации Фролово уверяли, что деньги нацпроекта были потрачены эффективно, в результате чего было расчищено и углублено русло реки в границах городского округа. Но после этого чиновники стали называть Арчеду почему-то не рекой, а прудом, объясняя, что она прерывается сухими участками, а притока воды выше по течению из-за слабого паводка не происходит. 

Фото из архива ИА "Высота 102".

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