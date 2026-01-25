В Волгограде вступил в силу запрет на продажу алкоголя 25 января





Сегодня, 25 января, в Волгоградской области запрещена розничная продажа алкогольной продукции. В регионе городские власти уже активно информируют жителей о запрете, который действовует в День российского студенчества.

Запрет на продажу алкоголя, согласно региональному законодательству, в Волгоградской области вводится несколько раз в год. Помимо 25 января сухой закон объявляется в День Последнего звонка в мае, 1 июня – в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября – День знаний.