Расследования 10.12.2021 15:39
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10.12.2021 15:39
Река Арчеда во Фролово Волгоградской области вновь поменяла цвет. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, водную поверхность затянули коричневые масляные пятна явно от каких-то нефтепродуктов. Причем это произошло в том же месте, где в начале этого года наблюдался мор рыбы, после чего вода в реке покраснела.
Напомним, тогда по результатам проверки выяснилось, что причиной гибели рыбы и изменения цвета воды стали сбросы фекальных стоков. Прокуратура также установила, что в ливневой канализации отсутствовали средства измерения объемов сброса сточных вод и очистных сооружений. Руководство администрации Фролово, поясняли в надзорном органе, не занималось модернизацией и реконструкцией ливневой канализации, не выделяли из бюджета средства на эти цели, в связи с чем в адрес чиновников было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Должностные лица также были привлечены к административной ответственности.
Однако не прошло и года, как ситуация повторилась. При этом на расчистку реки Арчеда в 2020 году были потрачены немалые средства – 201 миллион рублей. В администрации Фролово отчитывались, что деньги нацпроекта потратили эффективно, в результате чего было расчищено и углублено русло реки в границах городского округа. Но после этого чиновники стали называть Арчеду почему-то не рекой, а прудом, объясняя, что она прерывается сухими участками, а притока воды выше по течению из-за слабого паводка не происходит.
Фото officialfrolovo vk.
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