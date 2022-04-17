Расследования

В Волге нашли тело пропавшего после крушения катера мальчика

Расследования 17.04.2022 11:07
17.04.2022 11:07


Тело мальчика, который пропал после крушения катера в Камышине, обнаружили сегодня водолазы. Как сообщил ИА «Высота 102» директор ГКУ «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области" Юрий Будиловский, его нашли в 70 метрах от берега недалеко от рокового буя, в который врезалось судно.Тело передано следственным органам. К поискам ребенка были привлечены водолазы, также поисковые работы были организованы на прибрежной зоне.
Напомним, трагедия произошла вечером 15 апреля. Судно, которым управлял спасатель, Камышинской станции, врезалось в буй. На борту судна находились 6 человек. Один погиб, а 12-летнего мальчика не могли найти до сегодняшнего дня.
Рулевой катера задержан. Сегодня стало известно о задержании начальника спасательной станции. Как выяснилось, он разрешил своему подчиненному использовать служебный катер в личных целях.

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