Установлен второй предполагаемый виновник трагедии с крушением катера в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в
Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, задержан начальник IКамышинской поисково-спасательной станции, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, вопреки требованиям своей должностной инструкции и правилам внутреннего законодательства Российской Федерации, после личной просьбы своего подчиненного допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц. Как известно, прогулка по Волге на служебном катере закончилась гибелью одного человека. Пропавшего мальчика ищут до сих пор. Напомним,
вечером 15 апреля спасатель Камышинского поисково-спасательного подразделения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным маломерным судном с 5 пассажирами на борту, допустил столкновение с плавучим знаком – бакеном, в результате чего катер опрокинулся и все находившиеся на борту оказались в воде.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании начальнику спасательной станции меры пресечения. Накануне был задержан управлявший катером спасатель.