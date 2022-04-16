До +23 тепла обещают в Волгоградской области

Полезно знать 16.04.2022 20:06
16.04.2022 20:06
Настоящее лето обещают синоптики жителям Волгоградской области в воскресенье, 17 апреля. По данным Волгоградского ЦГМС, местами в регионе температура днем прогреется до +23. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных северных районах возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, порывы до 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +6...+11º, при прояснении +0...+5º, днем +15...+20º.
В Волгограде осадков не предвидится. Ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем южный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью +7...+9º, днем +19...+21º.
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