Общество

Волгоградец рассказал неизвестную историю упавшего в Сарепте метеорита

Общество 18.11.2023 09:11
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18.11.2023 09:11


Волгоградец раскрыл историю метеорита «Сарепта», который почти два века назад обнаружили на территории нынешнего Светлоярского района. Поиски его фрагментов оказались настолько захватывающими, что стали основой настоящего научного детектива, сообщает ИА «Высота 102».

За все время наблюдений в Волгоградской области находили девять метеоритов. И если о гиганте из села Царев – небесный камень признан одним из крупнейших в России – знают многие, то метеорит «Сарепта» долгое время оставался в тени.

Статистика ведется последние 200-250 лет. За это время в России зарегистрировали 153 метеорита, девять из них - на территории современной Волгоградской области. Это действительно много, ведь в том же Краснодарском крае или Ростовской области находили не больше 4-5, – рассказывает волгоградский публицист Александр Смирнов.

До недавних пор о метеорите «Сарепта» было известно немногое –  в 1854 году диковинный «метеорический камень» нашли на территории Саратовской губернии, а ныне – Светлоярского района нашей области. Фрагменты космического скитальца попали к  владельцу горчичной фабрики и коллекционеру Константину Гличу.

В гости к Гличу часто приезжали разные исследователи. В том же, 1854-м, году у него останавливался известный ботаник Карл Бэр. А после в этих местах гостил знаменитый геолог Иван Богданович Ауэрбах. В ежегоднике Московского общества испытателей природы он писал, что увидел метеорит массой 32 фунта и 58 золотников, найденный в степях Калмыкии на правом берегу Волги в 30 верстах от Сарепты, – отмечает волгоградец. – Ауэрбах предложил исследовать камень, отправив в разные научные центры мира. После изготовления гипсового слепка метеорит разделили на три части  – одну из них Константин Глич продал. Две оставшиеся позже разделили на более мелкие. 

За почти два столетия фрагменты метеорита разлетелись по всему миру, заняв место как в крупных государственных музеях и университетах, так и в частных коллекциях.

Я стал изучать, куда же делись фрагменты метеорита «Сарепта» – писал запросы, по крупицам собирал информацию на сайтах музеев и университетов всего мира. Каждый полученный ответ становился для меня праздником. По мнению моей дочери, исследование превратилось в настоящий научный детектив, который я издал под названием «Земная история метеорита «Сарепта», – продолжает Александр Смирнов. – Так чем же закончилось это исследование? За полгода я нашел 49 фрагментов метеорита в 29 коллекциях мира. Выяснилось, что они хранятся не только в России, но и в Германии, Австрии, Вене, Ватикане, Америке и даже в Индии. Раньше многие из них находились в частных коллекциях, но, к счастью, со временем обрели покой в больших музеях. В России же фрагменты метеорита остались в Москве и Санкт-Петербурге. В Волгоградской области их, увы, не сохранилось.

Накануне в Московском государственном университете рассказали об обнаружении небольшого фрагмента метеорита "Царев". Находка научного сотрудника музея землеведения весила 80 граммов.

Виктория Чумакова

Коллаж: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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