Общество

Бывает неясно: как волгоградские синоптики составляют прогнозы (и почему они иногда ошибаются)

Общество 09.12.2023 15:34
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09.12.2023 15:34


Кто из нас хотя бы раз не иронизировал над несбывшимися прогнозами погоды? Кажется, что с развитием технологий их точность должна приблизиться к 100%. И все же порой предположения синоптиков не оправдываются. Об ошибках в прогнозах, аномалиях природы и последствиях глобального потепления корреспонденты V102.RU поговорили с метеорологами волгоградского ЦГМС.


— Без разговоров о погоде у вас, наверное, не обходится ни одна встреча с близкими и друзьями? — начинаю разговор с синоптиками.  

— Конечно! Как только люди узнают, где мы работаем, сразу же спрашивают: «Ой, а какой прогноз на ближайшие дни»? (Смеются). А иногда на рабочую почту приходят письма с вопросами: «Через две недели мне предстоит работать на улице. Напишите, будет ли в этот день дождь?». Или совсем классический вариант: «Когда закончатся дожди?». 

Перед глазами синоптиков — несколько экранов. На  основном открыта приземная карта от Европы до Уральских гор. 

— В одно и то же время специалисты метеорологических станций со всего мира проводят наблюдения и отмечают на карте давление, температуру воздуха, влажность. Все данные кодируются, поэтому прочитать их смогут только синоптики. Сейчас информация поступает к нам в электронном виде, а раньше вся работа выполнялась вручную. Наблюдения передавались с помощью азбуки Морзе и собирались в определенных центрах. Там человек ручкой наносил полученные сведения на пустую карту. За это время погода могла измениться, —  объясняет начальник отдела гидрометеообеспечения Наталья Алатырцева. — Зато самих станций в прежние годы было больше. Сейчас же в Волгоградской области  работает только 17 пунктов — для региона с такими непростыми метеоусловиями этого маловато. Кроме того, два раза в сутки в регионе запускается аэрологический зонд. К надутому газом шару прикрепляют прибор, показания с которого ловит антенна. В итоге мы получаем сведения о влажности, температуре и направлении ветра на разных высотах.


Новые технологии, несомненно, облегчают жизнь синоптиков, но не заменяют самих специалистов. Опираясь на информацию со спутников, пользуясь прогностическими картами и схемой синоптической ситуации, метеорологи в круглосуточном режиме составляют прогнозы и постоянно следят за изменением погоды. Кроме строгих расчётов в их работе есть место и толике профессиональной интуиции. 

— Волгоградская область с протяженностью в 400  километров сложна для прогнозирования. Из-за разных климатических зон фактическая температура в районах может отличаться на 15-20 градусов. Вот вам свежий пример: на днях в Котельниково температура воздуха днем составляла +15 градусов, а по северу — 6-7 градусов ниже нуля, — рассказывает Наталья  Алатырцева. — В нашем регионе, особенно зимой, складываются особенные синоптические условия. Когда на всей территории Сибири устанавливается антициклон, мы находимся на его периферии. А с юга и севера тем временем смещаются циклоны. Подходя к этому мощному антициклону, они останавливаются и становятся малоподвижными. В итоге западная часть Волгоградской области может находиться под его влиянием, а восточная из-за очень высокого давления — нет. Отсюда и разница в погоде. 


Из-за удивительных погодных контрастов в прогнозах  синоптиков появляется фраза, уже давно ушедшая в народ, — «местами дожди и грозы». 

— Котельниково — полюс жары и одновременно полюс холода. Зимой, особенно в бесснежный период, там бывает очень низкая температура. А летом за счет почти пустынной местности город прогревается до 40 градусов. А вот в Ольховке и Даниловке на погоду влияют меловые горы. Несмотря на то, что населенные пункты находятся ближе к центру, в переходный период из-за активного излучения поверхности там также регистрируются низкие температуры, — отмечают метеорологи. — Из-за особенностей нашего региона мы нередко даем в прогнозах две градации: от 0 до -5 градусов, местами — до -10.  

«Ошибаться могут даже профессионалы с 40-летним стажем» 


Работа синоптиков не лишена творчества, однако места для лишних эмоций в ней точно нет. Чего-чего, а громких заявлений о «сумасшедшем и крышесносном ветре», «аномальном похолодании» или «небывалой жаре» от них не услышишь.  

— В ноябре многие волгоградцы заговорили об аномально теплой погоде. Но за последние два-три месяца мы точно не встречали никаких отклонений от среднемноголетних значений, выведенных минимум за 30 лет. Когда-то в ноябре температура поднималась до +16, +18 градусов. Но в то же время синоптики регистрировали и температурный минимум — 21 градус ниже нуля. А вот в 2000-м году за два дня до Нового  года в Волгограде потеплело до +11, — комментируют специалисты. — Горожане нередко ориентируются на  Москву: если в столице идет снег, значит, скоро он придет и к нам. Если там атмосферное давление упало на 30 миллибар, значит, этого стоит ждать и нам. Вовсе нет. Сейчас, например, к нам поднимается фронт с юга, который может принести осадки. 


Удивительно, но даже специалисты с 40-летним стажем порой удивляются непредсказуемости погоды. Яркий тому пример — «шторм века», обрушивший всю свою мощь на Крым и Сочи.  

— Мы до сих пор изучаем южный циклон, который принес такие серьезные разрушения Крыму и Сочи. Информация о нем действительно была. Однако предположить, что он пойдет таким образом и принесет столь серьезные последствия, мы не могли. На самом деле ошибки порой случаются не только у молодых специалистов, но и у синоптиков, отработавших 40 лет, — говорят  специалисты ЦГМС. — Погода очень непостоянна, и на нее влияет, в том числе глобальное потепление. Оно заключается не столько в изменении температуры, сколько в возникновении опасных явлений. Если же говорить именно о переменах климата, то в нашем регионе заметно смещение сезонов. В последние годы декабрь становится все более теплым. Например, на следующей неделе по всей Волгоградской области ожидается снег при отрицательной температуре, а дальше по ориентировочным прогнозам у нас снова начнется оттепель. Зато апрель, который прежде радовал жителей максимально комфортной весенней погодой, в последние годы оказывается более холодным.


Эти изменения наверняка лишь подогревают профессиональный интерес синоптиков, которые уже много лет неизменно начинают свой день с проверки прогноза погоды. 

— Составлять прогнозы, которые оправдывают себя, действительно интересно, — улыбаются метеорологи. — Когда с утра выглядываешь в окно и понимаешь, что твои предположения оправдались, на сердце радость.








Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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