Осенью в Волгограде традиционно растёт спрос на раков. Кто-то пытается найти их в водоемах, а кто-то — поймать в магазинах. Правда, «кусающиеся» цены на речной деликатес заставляют задуматься — а не стал ли он дефицитным и штучным товаром? Этот вопрос корреспонденты V102.RU задали известному биологу Николаю Онистратенко.

— В России речные раки представлены в основном двумя видами — раком широкопалым и раком длиннопалым. Широкопалый рак любит проточные пресные воды, а также пруды. Он хорошо себя чувствует в жесткой воде, но загрязнения и муть ухудшают его состояние, — рассказывает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. — Любитель чистого дна, он предпочитает каменистые, коряжистые, незаиленные водоемы с высоким содержанием растворенного кислорода. Такая привередливость делает широкопалого рака довольно редким в Волгоградской области. А вот рак длиннопалый, или узкопалый встречается у нас массово. Он легко выдерживает зимние заморы и даже увеличивает свою численность, питаясь упавшей на дно задохнувшейся рыбой. И все же попадание в водоем техногенных поллютантов он тоже переносит тяжело.





Речные обитатели чувствительны не только к качеству воды и гидрорежиму, но и к разнообра зным болезням.

— Повышение температуры (глобальная климатическая тенденция) ведет к снижению содержания кислорода в водоемах, что пагубно сказывается на молоди рака. А многолетнее отсутствие зимних заморов не позволяет членистоногим хотя бы иногда повышать свою численность на рыбьей падали, — констатирует кандидат биологических наук. — На численность раков влияет также эвтрофикация водоёмов из-за поступления органики из стоков и полей. Среди прочего она выражается и в скачкообразном приросте множества видов ракообразных, в том числе микроскопических. Такие волны жизни приводят к распространению общих для всех ракообразных заболеваний и паразитозов. Это опять же больно бьет по нашему герою. Исчезновение водоемов, загрязнение, перевылов, болезни — и вот рак становится редким гостем в реке, ерике, пруду.





Уже не так часто богатые тарелки с раками появляются на столах волгоградцев и из-за непомерных аппетитов рыбаков.

— Человек и сам снижает численность рака активным, а порой и варварским выловом. Популяция остро реагирует на вылов и тяжело восстанавливается, зачастую просто исчезая из водоемов. И те, кто из поколения в поколение вылавливали членистоногих к пиву, потом очень удивляются и расстраиваются — куда ж они делись, ведь отец, бывало, наполнял ими целую ванну, — иронизирует Николай Онистратенко. — Против ракообразных сыграло распространение средств для подводного плавания. Если подводный охотник при задержке дыхания находится в осложненных условиях и ограничен во времени погружения, то браконьеры не стесняются использовать акваланг. Эти «добытчики» выбирают даже тех «креветок», которых обычно оставляешь на вырост. Хотя суточная норма на одного рыбака составляет 50 особей размером не меньше 10 сантиметров. Ловля на раколовку в регионе запрещёна. Табу наложено и на вылов раков из зимовальных ям — глубоких омутов, в которых в холодный период забираются как наши герои, так и крупная рыба. Список зимовальных ям установлен облкомприроды в каждом конкретном регионе.





По словам биолога, сдержанность в «охоте» позволит горожанам не забыть вкус настоящих речных раков. Спасением для популяции станут также регулярный контроль за качеством воды в водоемах.

— Работы по углублению дна и берегоукреплению обеспечат раков качественными местообитаниями. Еще один способ улучшения ситуации — возможное выращивание и последующий выпуск молоди раков в водоемы Волгоградской области. Но тут, как и с рыбой, нужно помнить о серьезном научном подходе, — рассуждает учёный. — И, конечно, же важна разумность рыбаков. Сейчас, к примеру, ловля раков разрешена. К середине осени членистоногие — упитанные, жирные и готовые к зиме. В то же время они пока не ушли на зимние «квартиры» — вглубь, в норы. И хотя при ручной ловле, в том числе на подводной охоте, добыча будет значительно меньше, вы точно получите эмоции и впечатления. А если снимете процесс на GoPro, то получите контент для соцсетей и материал для Рыбнадзора.

Справка.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ для Волгоградской области запрещена добыча (вылов) в реке Волга:

в верхнем бьефе Волжской ГЭС — на расстоянии менее 0,5 километра от плотины;

— в нижнем бьефе Волжской ГЭС — от плотины до Волго-Ахтубинского канала (по левому берегу, включая шлюзовой канал) и по правому берегу до устья реки Мокрая Мечетка. В этих пределах в любое время года лов запрещен всем.

С 15 ноября по 31 марта — на внутренних водных объектах повсеместно запрещена подводная охота. В это время подводные пловцы и охотники ни под каким видом не могут ловить раков.

Запрет на ловлю рака пресноводного:

С 1 января по 15 сентября — в Цимлянском водохранилище.

С 1 декабря по 14 июля и с 16 августа по 14 сентября — река Волга с протоками, воложками, рукавами и другими водными объектами рыбохозяйственного значения ниже плотины Волжской ГЭС, водохранилища Волго-Донского судоходного канала с впадающими реками.

Автор: Виктория Чумакова