



Если вы опоздали на самолет или помахали вслед уходящему поезду, путешествие кажется безвозвратно испорченным. Есть ли шанс исправить ситуацию? Стоит ли рассчитывать на обмен билета или возврат хотя бы части потраченной суммы? Что делать, если перелет входил в стоимость путевки? Ответы на эти и другие вопросы искали корреспонденты ИА «Высота 102».

Что делать, если я опаздываю на самолет?

В аэропорт волгоградцам советуют выезжать за несколько часов до вылета. Пассажирам следует учитывать не только загруженность дорог, но и погодные условия.

На стойке регистрации туристов ждут не позднее, чем за 45 минут до отправления. За отдельную плату авиакомпании предлагают оформить посадочный талон в режиме онлайн. Как правило, услуга становится доступна за 24 часа до вылета. Онлайн-регистрация завершается перед открытием стандартной регистрации или одновременно с ней.

В некоторых аэропортах принимают только бумажные билеты. Если же сотрудники воздушной гавани готовы отсканировать QR-код, опаздывающим пассажирам с ручной кладью рекомендуют не терять времени и идти на предполетный досмотр, минуя стойку регистрации.

За двадцать минут до отправления волгоградцев ждут на борту. Если ваш самолет еще не улетел, но посадка завершилась, то в салон вас не пустят. Опоздания приводят к задержке рейсов, что, конечно, невыгодно авиакомпаниям.

– Когда пассажир покупает билет, он заключает договор воздушной перевозки с авиакомпанией, в котором подробно указаны все правила и условия, – объяснили в волгоградском аэропорту. – При опоздании на рейс человеку нужно обратиться в авиакомпанию.





Если я точно не успею на рейс

Если бежать на рейс уже нет смысла, как можно скорее свяжитесь с представителями авиакомпании – это особенно актуально для пассажиров, купивших билеты в обе стороны. При их возврате или обмене важную роль могут сыграть даже пару лишних минут.

Можно ли обменять билет или вернуть за него деньги?

Условия возврата или обмена билетов целиком и полностью зависят от выбранного вами тарифа. Путешественникам, доверившим свой полет авиакомпании «Победа», при опоздании останется лишь сделать выводы и купить новый билет. Исключением сочтут только вынужденный возврат – например, из-за болезни пассажира.

– В случае опоздания на регистрацию или посадку, независимо от причин опоздания, клиент теряет право на перелет. Деньги в этом случае не возвращаются, – комментируют в «Победе».





Клиентам авиакомпании S7 советуют внимательно посмотреть на свой билет. Выбрав тарифы группы Basic и Standart, вы за дополнительную плату можете занять места в других самолетах. Правда, изменить условия бронирования можно не позднее, чем за 40 минут до вылета. Цена вашего путешествия вырастет, если новый билет стоит дороже первоначального.

– Менее чем за 40 минут до отправления обменять билет уже не получится. При выбранном тарифе Plus обмен без сборов разрешен в любое время до вылета самолета, – поясняют в авиакомпании.

«Аэрофлот» в большинстве тарифов предлагает обменять или вернуть билет в течение получаса после вылета вашего самолета. Для этого опоздавшим, купившим талон на официальном сайте, нужно обратиться в контакт-центр авиакомпании или самостоятельно переоформить билет в личном кабинете.

Я засиделся в аэропорту и не успел на посадку

Даже если вы заранее приехали в аэропорт, прошли регистрацию и сдали багаж, вовсе не значит, что вы улетите своим рейсом. Многие туристы буквально «растворяются» в пространстве аэропорта, гуляют по магазинам или засиживаются в кафе, опаздывая на выход. А порой путешественники попросту теряются в больших залах и ждут своей очереди не у той стойки. В этих случаях пассажиров ждет разочарование. При завершении посадки авиакомпании уже не сделают исключений ни для опоздавших, ни для заблудившихся.

Может ли мой багаж улететь без меня?

Несмотря на драматизм ситуации, есть и хорошая новость. Если вы сдали свой багаж, но не сели на борт самолета, вещи вернутся в аэропорт. По правилам безопасности чемодан опоздавшего снимают с рейса.





А если я лечу с пересадками и опаздываю на стыковочный рейс?

В этом случае пассажир может рассчитывать на обмен билета только при условии, что его стыковочный рейс задержался по вине авиакомпании.

Волгоградцы, купившие все авиабилеты в одной компании, наверняка улетят в место назначения следующим рейсом – дополнительную плату за обмен с них не возьмут. В ином случае их посадочные талоны рискуют «сгореть». Однако при опоздании по вине перевозчика клиенту могут выплатить компенсацию или предложить какие-то льготы.

По закону авиакомпания освобождается от ответственности, если задержка рейса случилась из-за непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или других обстоятельств, которые не зависят от перевозчика.





Я не успел на свой поезд. Что предпринять?

При опоздании на поезд путешественники могут попытаться нагнать его на следующей станции.

– Пассажир имеет право совершить посадку на любой станции в пределах маршрута, по которому оформлен его билет, – объяснили в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Если же человек не успевает на свой поезд, он может сдать билет в кассу в течение 12 часов после отравления. В этом случае ему вернут его стоимость без учета плацкарты – платы за место в поезде, плату за сервисное обслуживание и другие платежи, кроме сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования.

Частично стоимость билета компенсируют и пассажирам, не уехавшим из-за болезни или несчастного случая. Для этого горожанам нужно собрать подтверждающие документы и обратиться в кассу вокзала в течение пяти дней со дня отправления поезда.

– По правилам перевозок при возврате неиспользованного билета с пассажира взимается сбор за оформление возврата денег, – отмечают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

А что считать форс-мажором?

Форс-мажором, из-за которого турист мог не успеть на свой поезд, в РЖД называют обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предвидеть или избежать. Например, стихийные бедствия.





Если перелет входил в стоимость путевки, я теряю все?

Одним из самых неприятных сценариев представители турфирм называют опоздание на рейс, который входит в стоимость путевки. Волгоградцев предупреждают, что в забронированном отеле их будут ждать ровно сутки. Дальше сотрудники апартаментов имеют право заселить в ваши номера других гостей.

– Даже если турист купил билет на следующий рейс и не предупредил о своем опоздании представителей отеля, забронированное место может уйти, – объясняет руководитель одной из туристических компаний Волгограда. – При этом отель имеет право не возвращать клиенту деньги. Опоздание – это не основание и для возврата средств за всю путевку.

Непредвиденными обстоятельствами, нарушившими планы путешественника, туроператоры называют только госпитализацию или смерть человека. Уважительной причиной для отмены поездки также сочтут смерть близких родственников – мужа, жены или детей. Все остальные ситуации вряд ли убедят компанию полностью вернуть вам деньги.

– По этой причине всем туристам, оформляющим зарубежные туры, мы советует покупать и страховку, – отмечают турагенты.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»