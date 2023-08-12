



Каждый день телефонные мошенники зарабатывают на доверчивых волгоградцах. Меняя роли и сюжеты, аферисты остаются верными главному принципу – втереться в доверие и выманить как можно большую сумму. О самых популярных схемах обмана – в материале ИА «Высота 102».

«Здравствуйте, вас беспокоит служба безопасности банка». Всем, кто после этой фразы еще не завершил разговор, советуют включать бдительность. Зачастую лжебанкиры бросают тень на своих «коллег», которые якобы оформляют кредиты без ведома клиента. Чтобы вывести работников на чистую воду, волгоградцам советуют прийти в офис, завершить оформление кредита и перевести деньги на безопасный счет, то есть попросту подарить мошенникам. Увы, весьма банальная и старомодная схема по-прежнему цепляет многих горожан.





– Мошенники просят своих потенциальных жертв не говорить о походе в банк даже родственникам. В отделении же им советуют не прерывать общение и класть мобильный телефон на стол, – рассказывает руководитель одного из волгоградских офисов финансово-кредитного учреждения Инна Я. – Люди также должны сказать, что оформляют кредит на лечение или другую цель. Правда, в этом случае у нас сразу закрадываются сомнения. Триста тысяч на лечение? Мы сразу спрашиваем клиента, где же он будет лечиться, какие процедуры выполнять за такие деньги. Зачем оформлять кредит, если у него есть деньги на вкладе? Как правило, волгоградцы, которых ведут мошенники, теряются от таких вопросов, начинают нервничать и путаться. В этот момент мы аккуратно спрашиваем, не звонили ли им в последнее время сотрудники банка или полиции? Если собеседники закрываются и неохотно идут на контакт, мы вызываем полицию, а сами в это время продолжаем общаться, делать вид, что подтверждаем операции. В случае с пожилыми людьми, а именно они чаще всего и становятся жертвами обмана, мы заходим в информацию о счете и ищем контакты доверенных лиц. После звоним им и спрашиваем, знают ли они, что их близкий человек сейчас оформляет кредит?

К слову, нередко роль полицейских или сотрудников ФСБ примеряют сами мошенники. Волгоградцев стращают статьями уголовного кодекса и требуют помочь в поисках преступников.

– В этом случае звонящие выбирают жесткий стиль общения – вы должны нам помочь, иначе вам грозит ответственность. В итоге напуганные люди буквально прибегают в офис и просят оформить кредит, – продолжает Инна. – Нередко мошенники заявляют волгоградцам, что сейчас в банк обратился клиент с доверенностью на их имя. Далее они спрашивают: «Скажите, правда ли вы доверяли этому человеку распоряжаться вашими деньгами, в том числе снимать крупные суммы?». Буквально на днях к нам обращалась женщина, которой как раз рассказали о некой доверенности. Проверили, все объяснили, успокоили и предложили внести номера аферистов в черный список. Чаще всего мошенники просят до миллиона рублей – триста, пятьсот, семьсот тысяч. Кстати, не всегда люди пытаются взять круглую сумму. Помню молодого человека, который хотел оформить кредит с цифрами после запятой.





Наряду с новыми схемами мошенники пользуются и своими «коронными трюками». Одним из самых действенных вариантов для стариков остается эмоциональный рассказ о родственнике, который якобы попал в серьезную аварию и срочно нуждается в деньгах.

– Не так давно мы общались с мужчиной, который хотел снять около 700 тысяч рублей. Он объяснил, что такая крупная сумма ему нужна для попавшей в больницу дочери. Якобы она переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП. При этом автомобилистка занимает некий пост и может создать ей проблемы, – вспоминает сотрудник офиса. – «Замять» всю историю мужчине предложили за 700 тысяч. Так совпало, что в момент звонка его дочь действительно вышла в магазин и перестала отвечать на звонки. Моя коллега предложила сама позвонить девушке. После некоторой паузы та взяла трубку и сказала, что с ней все хорошо, ни в какие ДТП она не попадала. Подобных историй действительно очень много. Порой за день мы встречаем по несколько потенциальных жертв мошенников. Но все же некоторые из них уже осведомлены и заходят в отделение за консультацией.

Несмотря на все новые и новые уловки, выманить у волгоградцев круглые суммы телефонным аферистам становится сложнее. Из-за участившихся случаев мошенничества сотрудники банка блокируют оформление кредитов на крупные суммы и приглашают клиентов на личную встречу.

– Клиент, оформляющий кредит в режиме онлайн, получает все смс на свой номер телефона, проходит необходимые шаги в личном кабинете. К сожалению, в этом случае ему придется возвращать деньги. Однако наши сотрудники мониторят операции и блокируют выдачу крупных кредитов даже молодым людям. Для дальнейших шагов волгоградцам нужно либо позвонить на горячую линию банка, либо прийти в офис. Для чего это делается? На месте мы посмотрим на клиента, пообщаемся с ним. Повторюсь, что человек под воздействием плохо контролирует свои эмоции. Помню, как однажды я сказала женщине, что отправила ей смс-код. Еще не дослушав меня, она начала кричать: «Зачем? Зачем код?» – рассказывает сотрудница банка. – На все следующие просьбы и вопросы она отвечала с нескрываемым раздражением, чем все сильнее убеждала меня в том, что на связи с ней находятся мошенники. Нам действительно важно понять, что человек хочет снять деньги на какие-то нужды, а не просто отнести их аферистам. Отсюда и столько уточняющих вопросов. Как-то раз один мужчина даже возмутился: «Вы мне такие вопросы задаете, что я чувствую себя не в банке, а на допросе в полиции».

Не попасть на «удочку» мошенников помогут несколько простых правил. Для начала сотрудники банка советуют волгоградцам установить приложение «Антиспам».

– Если вам звонят с незнакомого номера, будьте бдительны, общайтесь внимательно, – рекомендует Инна. – Лучше всего перепроверить слова собеседника, позвонив на горячую линию или обратившись в офис. Это не займет много времени, но защитит ваши деньги.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»