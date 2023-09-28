Здравоохранение

А маски нужны? Инфекционист рассказала о тяжелых последствиях гриппа

Здравоохранение 28.09.2023 17:35
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28.09.2023 17:35


Волгоградскую область накрывает волна ОРВИ и гриппа. Только за последнюю неделю число заболевших возросло на 24%. Что делать при появлении первых симптомов простуды, как не навредить себе самолечением и вовремя распознать «красные флаги», корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала заместитель главного врача областной инфекционной больницы № 2 Ирина Быкова. 

Как отличить ОРВИ от гриппа? 

К концу сентября волгоградцев атаковали сразу три заболевания – классические ОРВИ, грипп и коронавирус. 

– Симптомы всех трех заболеваний могут быть схожи, и отличить ОРВИ от того же гриппа сможет только врач, – комментирует Ирина Быкова. – При заражении вирусными инфекциями появляются головная боль, температура, боль и ломота в мышцах, першение в горле, насморк. Вирус гриппа проявляет себя наиболее остро. Еще вчера пациент чувствовал себя хорошо, а сегодня уже заболел. Причем, он буквально по часам может оценить ухудшение состояния: в 12:00 температура поднялась до 39 градусов, появилась выраженная головная боль и боль в глазных яблоках. К симптомам общей интоксикации также относятся слабость, снижение аппетита, а в некоторых случаях тошнота и рвота. 

Стандартная простуда, отмечает инфекционист, чаще всего проявляется болью в горле, сильным насморком и конъюнктивитом. Грипп же буквально с первых часов заявляет о себе резким сухим кашлем. 

– Еще одной отличительной особенностью гриппа становится сухой катар – заложенность носа, но не выраженный насморк, – объясняет специалист. – Ковид же сейчас не так специфичен, как во времена пандемии. Из-за смазанной клиники волгоградцы могут не отличить его от обычной ОРВИ. 

Я заболел. С чего начать лечение? 

При появлении первых симптомов волгоградцам советуют поставить на паузу все дела и начать лечение. По словам инфекциониста, перенесенная «на ногах» болезнь может обернуться неприятными последствиями.  

– Повторюсь, что лечение при ОРВИ и гриппе должен назначить врач. Делать самоназначения и принимать все подряд лекарства, включая антибиотики, - неправильно. Вирусные инфекции в принципе не лечатся антибактериальной терапией, – настаивает Ирина Быкова. – При легкой ОРВИ – в случае, если температура не поднимается выше 38 градусов, вы ощущаете легкое недомогание, небольшое першение в горле и заложенность носа – достаточно соблюдать несколько простых правил. Первое и самое основное – обильное питье. Кроме воды, полезно употреблять морсы, отвар шиповника, чай с лимоном и малиной. Лечение в этой ситуации будет симптоматическим. При повышении температуры выше 38, 5 следует принимать жаропонижающее, соблюдать покой и ограничивать физические нагрузки. 

А вот при подтверждении гриппа к стандартному набору лекарств волгоградцам добавят специфические противовирусные препараты. 

– Без них справиться с болезнью будет достаточно тяжело. Ведь грипп опасен развитием таких осложнений, как гриппозная пневмония, инфекционно-токсический шок. Если на вирусную инфекцию наложится инфекция бактериальная, то у пациентов возможны вирусно-бактериальные пневмонии, требующие лечения антибиотиками, – отмечает заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной инфекционной больницы № 2. – Также могут развиться миокардиты – поражение сердечной мышцы, легочное кровотечение. К сожалению, при тяжелом течении болезни случаются и летальные исходы. Чтобы избежать таких последствий, нужно своевременное лечение и профилактика, которая заключается в вакцинации. Прививочная кампания уже стартовала во всех медучреждениях Волгоградской области. 

Действительно ли нам вновь нужны маски? 

Осенью вирусы поджидают волгоградцев буквально везде – на работе, в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах. Кстати, на той же самой продуктовой тележке они могут жить до двух-трех дней. 

– При чихании вирус гриппа вместе с капельками слюны или выделений из носа может распространяться на расстояние до двух метров. И в этом случае маски действительно снизят риск заражения, – предупреждает инфекционист. – Если пациент смахнет выделения из носа рукой, а потом поедет в общественном транспорте и схватится за поручень или покатит тележку в магазине, слизь сохранится на поверхности в течение двух-трех дней. Поэтому при появлении симптомов болезни важно оставаться дома и заботиться не только о себе, но и об окружающих – родственниках, коллегах, попутчиках в транспорте. Еще одно важное правило – тщательное мытье рук. Во время пандемии короновируса в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Это было связано в том числе и с тем, что люди научились регулярно мыть руки. 

Шансы подхватить сезонное заболевание также снизит промывание носа. После прогулок Ирина Быкова рекомендует волгоградцам очистить слизистые носа обычной кипяченой или морской водой. Повысить иммунитет в период простуд помогут закаливание, полноценное питание, прием витаминов и адекватная физическая нагрузка.

Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» провели уличный опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство волгоградцев готовы вернуться к масочному режиму, если это будет рекомендовано врачами в условиях растущей заболеваемости гриппом и COVID-19. 

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102»

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