А маски нужны? Инфекционист рассказала о тяжелых последствиях гриппа





Волгоградскую область накрывает волна ОРВИ и гриппа. Только за последнюю неделю число заболевших возросло на 24%. Что делать при появлении первых симптомов простуды, как не навредить себе самолечением и вовремя распознать «красные флаги», корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала заместитель главного врача областной инфекционной больницы № 2 Ирина Быкова.

Как отличить ОРВИ от гриппа?

К концу сентября волгоградцев атаковали сразу три заболевания – классические ОРВИ, грипп и коронавирус.

– Симптомы всех трех заболеваний могут быть схожи, и отличить ОРВИ от того же гриппа сможет только врач, – комментирует Ирина Быкова. – При заражении вирусными инфекциями появляются головная боль, температура, боль и ломота в мышцах, першение в горле, насморк. Вирус гриппа проявляет себя наиболее остро. Еще вчера пациент чувствовал себя хорошо, а сегодня уже заболел. Причем, он буквально по часам может оценить ухудшение состояния: в 12:00 температура поднялась до 39 градусов, появилась выраженная головная боль и боль в глазных яблоках. К симптомам общей интоксикации также относятся слабость, снижение аппетита, а в некоторых случаях тошнота и рвота.

Стандартная простуда, отмечает инфекционист, чаще всего проявляется болью в горле, сильным насморком и конъюнктивитом. Грипп же буквально с первых часов заявляет о себе резким сухим кашлем.

– Еще одной отличительной особенностью гриппа становится сухой катар – заложенность носа, но не выраженный насморк, – объясняет специалист. – Ковид же сейчас не так специфичен, как во времена пандемии. Из-за смазанной клиники волгоградцы могут не отличить его от обычной ОРВИ.

Я заболел. С чего начать лечение?

При появлении первых симптомов волгоградцам советуют поставить на паузу все дела и начать лечение. По словам инфекциониста, перенесенная «на ногах» болезнь может обернуться неприятными последствиями.

– Повторюсь, что лечение при ОРВИ и гриппе должен назначить врач. Делать самоназначения и принимать все подряд лекарства, включая антибиотики, - неправильно. Вирусные инфекции в принципе не лечатся антибактериальной терапией, – настаивает Ирина Быкова. – При легкой ОРВИ – в случае, если температура не поднимается выше 38 градусов, вы ощущаете легкое недомогание, небольшое першение в горле и заложенность носа – достаточно соблюдать несколько простых правил. Первое и самое основное – обильное питье. Кроме воды, полезно употреблять морсы, отвар шиповника, чай с лимоном и малиной. Лечение в этой ситуации будет симптоматическим. При повышении температуры выше 38, 5 следует принимать жаропонижающее, соблюдать покой и ограничивать физические нагрузки.

А вот при подтверждении гриппа к стандартному набору лекарств волгоградцам добавят специфические противовирусные препараты.

– Без них справиться с болезнью будет достаточно тяжело. Ведь грипп опасен развитием таких осложнений, как гриппозная пневмония, инфекционно-токсический шок. Если на вирусную инфекцию наложится инфекция бактериальная, то у пациентов возможны вирусно-бактериальные пневмонии, требующие лечения антибиотиками, – отмечает заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной инфекционной больницы № 2. – Также могут развиться миокардиты – поражение сердечной мышцы, легочное кровотечение. К сожалению, при тяжелом течении болезни случаются и летальные исходы. Чтобы избежать таких последствий, нужно своевременное лечение и профилактика, которая заключается в вакцинации. Прививочная кампания уже стартовала во всех медучреждениях Волгоградской области.

Действительно ли нам вновь нужны маски?

Осенью вирусы поджидают волгоградцев буквально везде – на работе, в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах. Кстати, на той же самой продуктовой тележке они могут жить до двух-трех дней.

– При чихании вирус гриппа вместе с капельками слюны или выделений из носа может распространяться на расстояние до двух метров. И в этом случае маски действительно снизят риск заражения, – предупреждает инфекционист. – Если пациент смахнет выделения из носа рукой, а потом поедет в общественном транспорте и схватится за поручень или покатит тележку в магазине, слизь сохранится на поверхности в течение двух-трех дней. Поэтому при появлении симптомов болезни важно оставаться дома и заботиться не только о себе, но и об окружающих – родственниках, коллегах, попутчиках в транспорте. Еще одно важное правило – тщательное мытье рук. Во время пандемии короновируса в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Это было связано в том числе и с тем, что люди научились регулярно мыть руки.

Шансы подхватить сезонное заболевание также снизит промывание носа. После прогулок Ирина Быкова рекомендует волгоградцам очистить слизистые носа обычной кипяченой или морской водой. Повысить иммунитет в период простуд помогут закаливание, полноценное питание, прием витаминов и адекватная физическая нагрузка.

Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» провели уличный опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство волгоградцев готовы вернуться к масочному режиму, если это будет рекомендовано врачами в условиях растущей заболеваемости гриппом и COVID-19.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»