Где в Волгограде освятить куличи: список храмов по районам

Уже несколько дней волгоградцы готовятся к празднованию Пасхи. Закупают праздничные продукты, выставляют тесто для выпечки домашних куличей и изобретают все новые способы для окрашивания яиц. Где и когда жители города смогут освятить пасхальные угощения, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Красноармейский район:

В храме Святого Федора Ушакова освящение праздничной снеди началось уже в субботу. В воскресенье куличи и пасхи окропят святой водой сразу после ночного богослужения.

А в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на проспекте Столетова священники совершат традиционный чин несколько раз подряд – с раннего утра до полудня.

Кировский район:

В храме Святой Великомученницы Параскевы Пятницкой горожане выставят пасхальную сдобу после ночной литургии. Всех, кто не сможет приехать на богослужение, будут ждать уже утром – освящение снеди ожидается после поздней Божественной литургии.

В храм святого Никиты Медикийского в Бекетовке столы для куличей и яиц также выставят после ночной литургии. Утром запланировано освящение пасхальных блюд.

Советский район:

В храме иконы Божией Матери «Знамение» на проспекте Университетском волгоградцев зовут разделить радость Пасхи и освятить подготовленные к празднику угощения в воскресенье с 9:00 до 11:00.

А вот в храм Богоявления Господня на Тулака горожане смогут принести пасхальную еду в воскресенье в 10:00.

Ворошиловский район:

Чаще всего праздничную сдобу горожан будут освящать в Казанском кафедральном соборе Волгограда. Едва закончив ночную литургию, священники начнут выходить во двор храма (где и установят столы для пасхальной снеди) каждые полчаса. Освящение закончится в 10:00.

Утром воскресенья жителей Ворошиловского района ждут и в храме Похвалы Пресвятой Богородицы на улице Череповецкой. Яйца, куличи и прочие угощения будут окроплять святой водой с 7:30 до 12:30.

Центральный район:

В Александро-Невском соборе Волгограда освящение пасхальной выпечки продлится почти весь праздничный день – с 7:00 до 16:00.

Волгоградцам, которые поедут в храм преподобного Сергия Радонежского, необходимо успеть до 12:00.

После Пасхального богослужения освящение куличей и пасок запланировано в храме всех Русских Святых на 7-й Гвардейской. Горожан, подготовивших праздничные угощения, встретят также в 9:00, 10:00 и в 11:00.

Дзержинский район:

Прихожане, которые встретят пасхальную ночь в храме преподобного Павла-врача на территории больницы № 25, также освятят традиционную выпечку после богослужения.

В храме Святого равноапостольного князя Владимира на улице Краснополянской освящение назначено после утренней литургии.

Краснооктябрьский район:

В церкви Иоанна Кронштадского корзины, пакеты и узелки с куличами окропят святой водой несколько раз. В воскресенье освящение продлится с 10:00 до 14:00.

Тракторозаводский район:

В храме в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость, что на остановке «Горный поселок», волгоградцев ждут на освящение продуктов как после ночного богослужения, так и утром – в 7:00, 8:00 и в 9:00.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»