«Стать изгоем сейчас может абсолютно каждый ребенок»: психолог рассказала, как справиться с травлей в школе

После трагедии в Брянской школе, где восьмиклассница устроила стрельбу из отцовского ружья, а после покончила с собой, в Госдуме «дозрел» законопроект об ответственности за буллинг. Агрессоров, которые перешли от безобидных шуток к язвительным насмешкам и даже физическому насилию, предлагают исключать из школы, а их родителей «бить» по карману.

Обретут ли эти меры реальную жизнь или так и останутся на бумаге? Что делать попавшим под волну негатива детям и их родителям сейчас? Об этом корреспонденты V102.RU поговорили с руководителем и инструктором школы детской безопасности «СТОП УГРОЗА» Ксенией Шаровариной.

Травля в школе возникла не вчера и не сегодня. Но, если раньше под лавину критики, клеветы и обидных пересудов чаще всего попадали дети с нестандартной внешностью или неблагозвучной фамилией, то сейчас жертву буллинга могут выбрать по самым невероятным причинам. Результаты голосования, проведенного в социальных сетях ИА «Высота 102», подтверждают – почти половина из 389 опрошенных горожан знают о травле своих детей.

- К сожалению, сейчас совершенно любой ребенок может стать изгоем в школьном коллективе. Кто-то из одноклассников позавидовал его новому гаджету, материальному положению или даже полной счастливой семье. А, если он хорошо учится, то для отстающих едва ли не автоматически превращается в «ботаника», - рассказывает специалист. – Часто буллинг путают с конфликтами или непопулярностью. Например, двое мальчиков дерутся буквально каждый день. В этом случае речь идет именно о конфликте. Да, это неприятно, но вполне объяснимо – так мы учимся существовать в социуме. Если кого-то из детей в классе откровенно не любят, не принимают в игру – это также не травля. При непопулярности ребенку может быть обидно, грустно и одиноко. А вот при буллинге ему откровенно страшно, он не чувствует себя в безопасности. Детям важно объяснить, что они не могут нравиться абсолютно всем. Так не бывает. Даже у самого знаменитого и признанного в обществе человека найдутся хейтеры. Есть хорошая поговорка: «За глаза вы можете меня даже бить». Только за глаза. В школе каждому ребенку обязаны обеспечить как физическую, так и психологическую безопасность. Это железное правило!

По словам Ксении Шаровариной, многие дети готовы пооткровенничать со своими родителями и в деталях рассказать им о неприятностях в школе. Однако для некоторых учеников тема травли становится крайне болезненной, а потому запретной.

- Иногда совершенно не очевидно, что у вашего ребенка возникли проблемы в школе. Но это, скорее, исключение из правил. Чаще всего попавшие под прессинг дети становятся замкнутыми и с нежеланием идут в школу, агрессивно высказываются об одноклассниках, злятся на все и всех, отказываются участвовать в общих мероприятиях. Они соглашаются поговорить с родителями на любые темы, но при этом старательно обходят разговоры об учебе, отношениях с другими детьми. Еще один повод для настороженности – подросток все чаще просит деньги, придумывая самые разные причины. Возможно, в этом случае его шантажируют или вымогают средства. При буллинге у ребенка может измениться успеваемость, на него все чаще будут жаловаться учителя. Достаточно ярким маркером станут и резкие перемены во внешности и стиле одежды, - комментирует психолог.

«Ребенок не должен остаться с проблемой один на один»

Если ребенок стал жертвой детской агрессии, его родителям советуют сразу же поговорить с классным руководителем и директором.

- Любую проблему легче предотвратить, чем решить. Я убеждена, что ребенка нужно учить давать отпор и защищать себя, - настаивает руководитель школы детской безопасности. – Каким образом? При первом же оскорблении, глупости, гадости или дурацкой шутке ему следует спокойно и строго сказать: «Стоп, мне это неприятно. Со мной так нельзя». В этот момент агрессор принимает решение – продолжить или остановиться. Во многих случаях после этой фразы он действительно останавливается. Если же нет, то ребенок не должен молчать. Если его обзывают или распускают слухи, он может попробовать решить проблему самостоятельно – помириться с обидчиком, поговорить с ним, ответить шутками. Но здесь есть важное условие – если школьника хотя бы раз ударили, испортили его вещь, подставили подножку, сделали что-то с его волосами (в моей практике был случай, когда девочке прямо на уроке отрезали волосы), он должен сразу же обратиться за помощью. Банальный пример: двое мальчишек сорвали с ребенка шапку и начали бросать ее, играя в «собачку». Что делать в этой ситуации? Попросить отдать? Не сработает. Заплакать? Еще хуже. Кинуться на обидчиков с кулаками? Тоже не самый эффективный метод, ведь именно таких ярких эмоций агрессоры и ждут от своей жертвы. На мой взгляд, лучше всего улыбнуться и сказать: «Над вашими головами камера. Я считаю до трех, а дальше иду к директору». Как правило, этот метод работает безотказно. Во-первых, детям становится не только не интересно, но и страшно – даже самые агрессивные не хотят лишних проблем. Обращение при этом не будет значить, что ребенок ябедничает. Не ябедничает, а защищается. Зачем вообще обидчик говорит: «Ты ябеда что ли? Чмо?». Таким образом он манипулирует и пытается остаться безнаказанным. Волновать такие выпады просто не должны.

Да зачем вообще вмешиваться в отношения детей? Пускай разберутся самостоятельно – закалят характер. Этот совет Ксения Шароварина считает одним из самых вредных. Закрывая глаза на проблему и сглаживая острые углы, взрослые могут запросто пропустить тревожные «звоночки».

- Крайне важно, чтобы ребенок не оставался один на один со своей проблемой. Если вы узнали об агрессии в его адрес, вмешивайтесь без раздумий. Я категорически не приемлю мнение родителей, которые настаивают, что их чадо должно самостоятельно справиться с трудностями. Якобы это закалит его характер. Ничего подобного. Реальная практика подтверждает, что жертвы травли могут вырасти невротиками или людьми, которые постоянно нуждаются в психологической помощи, - отмечает психолог. – Порой проходят десятилетия, и когда-то затравленный школьник берется за оружие и приходит туда, где ему было так плохо. В начальной школе все на 80% зависит от учителя – дети хотят ему нравиться, получать от него внимание. И, если педагог с самого начала выставляет жесткие правила: «В нашем классе все дружат, помогают и защищают друг друга», с большой долей вероятности никакой травли не случится. Ученики изо всех сил будут стараться поддерживать эту планку. Конечно же, так бывает не везде. Я с огромным уважением отношусь к педагогам, но, к сожалению, некоторые из них настолько «перегорели», что никак не предотвращают буллинг и попросту отказываются вмешиваться в детские ссоры. Иногда они и сами проявляют признаки агрессора – у меня есть масса примеров, когда взрослый организует травлю конкретного ребенка. Самое горькое, что порой этим занимаются заслуженные и очень опытные учителя.

Если история с буллингом остается незамеченной, руководитель школы детской безопасности рекомендует искать ключ к решению острой ситуации уже вне учебного заведения.

- Что бы в этой ситуации сделала я, как мама? Для начала поговорила бы с учителем и выделила неделю на решение проблемы. К нему на помощь может прийти служба медиации – как правило, в нее входят педагоги, психолог и несколько старшеклассников, которые помогают примириться враждующим сторонам. Да, в каких-то школах это звено существует лишь на бумаге, для галочки. Однако во многих образовательных учреждениях такие службы действительно работают в полную силу. Если все остается на своих местах, я обращаюсь к директору и также прошу его разобраться в ситуации в течение недели. Не заметив никаких подвижек, я иду уже в районное Управление образование с заявлением, составленным по стандартной форме, - рассказывает о механизме Ксения Шароварина. – На этом этапе 90% случаев буллинга прекращаются, потому что школа понимает – вы настроены серьезно. Вы не будете молчать, терпеть и плакать. Вы будете защищать своего ребенка. Тогда педагоги принимают все возможные меры и наконец, воздействуют на родителей агрессора.

Весомым доказательством травли станут скриншоты оскорбительных переписок, справки от врача или даже фотографии заплеванного рюкзака.

- Безусловно, самым простым решением станет переход в другую школу. Но, если вы не решите проблему, велик риск, что у подростка останется чувство жертвы, а в будущем вылезут какие-то психологические проблемы, неприятные воспоминания. Поэтому сначала разбираемся в ситуации, а только потом решаем – оставаться ли нам в этом коллективе или искать новый.

Автор Виктория Чумакова

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