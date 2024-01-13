«Это естественный момент»: эксперт рассказал, почему волки потянулись в села Волгоградской области

В эти выходные в Даниловском районе устроят облаву на волков, показавшихся в станицах и встретившихся лицом к лицу с человеком. Почему хищники потянулись в населённые пункты? Сколько волков насчитали в регионе за последние годы? И что делать при встрече с диким животным? Об этом корреспонденты V102.RU поговорили с зампредседателя областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Андреем Шалаевым.

Что происходит в районах Волгоградской области?

В конце декабря в станице Островская Даниловского района волк напал на 46-летнюю жительницу во дворе ее собственного дома. Выбежав на громкий лай, женщина попыталась отбить собак от хищника, однако тот вцепился защитнице в руку. На помощь пострадавшей прибежали соседи, которые и застрелили волка.

– Исследования подтвердили, что животное было заражено бешенством, – комментирует зампредседателя облкомприроды Андрей Шалаев. – На этой территории объявлен карантин, администрация охотхозяйства «Островское» усилила меры по отстрелу обитающих там волков, ведь оставшиеся животные по-прежнему беспокоят жителей. Мы также держим этот вопрос на контроле.

Голодных хищников, покусившихся на домашних животных из ближайших ферм, этой зимой замечали и в соседнем Руднянском районе. Специалисты не исключают, что рядом со станицами бродят животные из одной семьи.

– В Руднянском районе также случались нападения на домашних животных. И осенью, и зимой охотники уже отстреливали зачастивших в населенные пункты волков. Не исключено, что животные, заходившие в охотхозяйства «Островское» и «Лопуховское», жили одной семьей. В стае были хищники нескольких поколений – родители, волки 2-3 летнего возраста и щенки прошлогоднего помета. В зависимости от времени года и погоды они могут то собираться в стаю, то разбредаться на отдельные группы.

Сколько волков живет в Волгоградской области?

Если цыплят считают по осени, то подсчет волков завершается к 1 апреля. Численность хищника при этом напрямую зависит от условий прошлого года.

– В Волгоградской области численность волков стабильно невысокая. К 1 апреля 2021 года в регионе насчитали 243 особи. Спустя год было зарегистрировано 185 хищников. А к 1 апреля 2023-го выявлен 271 волк, - рассказывает Андрей Шалаев. – От чего зависит их численность? В первую очередь от условий прошлого года. Весной у животных, в том числе хищных, рождается молодняк. Если родители щенков остаются живы и здоровы, не попадают ни в какие ямы, капканы и при этом находят много корма – мышей, зайчат, косулят –, значит на следующий год численность волков увеличится.

Несмотря на то, что в этом году дикие животные лицом к лицу встретились с местными жителями, ситуацию в регионе чиновники называют вполне естественной.

– Зимой, особенно во время морозов или сильных снегопадов, хищники начинают подтягиваться к ближайшим селам, – отмечает зампредседателя профильного комитета. – Это естественный сезонный момент, и ничего экстраординарного в этом году не происходит. Конечно же, суровая морозная зима сложнее для диких животных и птиц – снижается число грызунов, уменьшается выживаемость зайцев, а фермеры не выпускают скот на свободный выпас. Из-за резкого изменения погоды волки будут подходить к фермам. Весной же они начнут охотиться на самых уязвимых – беременных самок животных.

Что делать при встрече с волком?

Жителям, заметившим волков рядом с населенными пунктами, советуют обращаться в сельскую администрацию.

– Через главу района информацию о хищниках передадут в наш комитет или в администрацию зарегистрированных на этой территории охотхозяйств. Вместе мы принимаем меры по отстрелу хищников, которые постоянно и целенаправленно заходят в населенные пункты и наносят ущерб жителям, – объясняет Андрей Шалаев.

А вот для официальной и законной охоты на волков жителям придется получить сразу несколько разрешений.

– С 1 августа по 31 марта в Волгоградской области разрешена любительская и спортивная охота на волков и шакалов. Любой охотник с охотничьим билетом (при наличии оружия ему также необходимо иметь разрешение от Росгвардии), желающий выйти на общедоступные охотничьи угодья, обращается с заявлением в наш комитет. Если же территория закреплена за конкретным охотхозяйством, то человеку необходимо написать заявление в его администрацию и уже там получить не только разрешение, но и путевку.

А если я заберу хищника и посажу его на цепь во дворе?

Приручение хищника в областном комитете природных ресурсов называют далеко не лучшей идеей. И речь здесь не только о болезнях, которые животное может передать своему хозяину.

– Любое дикое животное – это государственная собственность. Хоть волк, хоть шакал, хоть серая ворона. Поэтому нельзя просто так выйти в лес, увидеть того же косуленка и принести его домой. Без получения разрешения такой поступок будет означать нарушение правил охоты с нанесением ущерба животному миру. Если же животное погибнет, с человека взыщут материальный ущерб. И объяснения из разряда: «Да я его спасал» здесь не сработают. Повторюсь, что трогать диких животных нельзя! Порой они несут угрозу для самого человека, перенося такие опасные заболевания, как бешенство, чесотку и другие.

Подготовила Виктория Чумакова