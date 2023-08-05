Нитраты есть? А если найдём? Проверяем, насколько безопасны волгоградские арбузы









Многие волгоградцы уверены, что купить напичканный химией арбуз можно хоть в начале июля, хоть в конце лета. Корреспонденты ИА «Высота 102» провели эксперимент и измерили количество нитратов в трех спелых ягодах. О результатах замеров - в нашем материале.













Для чистоты эксперимента покупаем арбузы в трех разных местах. Почти 9-килограммовую ягоду забираем с прилавка магазина «ВкусВилл». Второй арбуз находим на Центральном рынке.













- В Светлоярском районе вырос, - уверяет продавец. – Выбирайте тот, что побольше – он всегда будет слаще.

Третий участник полосатого эксперимента ждал нас в овощной лавке рядом с рынком. По словам торговца, продолговатая ягода зрела и наливалась соком на местных полях.













«Чистоту» августовских ягод проверим с помощью нитратомера. В норме арбуз может содержать до 60 мг нитратов на 1 килограмм. Но все ли производители дождались естественного созревания плода? Или соблазн ускорить процесс и показать покупателям ярко-красную мякоть оказался сильнее?

- На начальном этапе вегетации некоторые производители для быстрого набора веса могут без меры применять азотные удобрения. Но в богарный арбуз, то есть выращенный без полива, их никак не добавишь, - рассказывает селекционер Елена Варивода. – Есть и другие способы для скорого созревания - кто-то накалывает ягоды, кто-то обрабатывает их специальными веществами. Но сейчас арбузы зреют и сами. Тем более, на улице стоит такая жара.













Первым под нож идет купленный на рынке арбуз. Потрескивая, он разваливается на две части и обнажает сахарную, едва переспевшую, мякоть. Вставляем нитратомер в сердцевину, ждем пару минут и получаем первый неприятный результат – 116 мг/кг. Протыкаем ягоду в другом месте и видим на экране все ту же цифру. Что ж, может быть вкус арбуза с лихвой перекроет этот недостаток? Отрезаем первый ломоть и убеждаемся в словах продавца – мякоть арбуза оказывается суховатой и едва сладкой.













На очереди – крупная ягода из сетевого магазина. Разрезаем ее напополам и сразу же ощущаем тот самый, знакомый каждому, аромат лета. А как обстоят дела с нитратами? Прокалываем розоватую мякоть и видим, как экран нитратомера окрашивается в желтый цвет. По итогам первого замера в ягоде содержится 71 мг/кг вредных веществ. Впрочем, при повторном измерении аппарат меняет показания и снимает с арбуза все подозрения. Третий и четвертый проколы подтверждают – с покупкой мы не прогадали. Попавшая на витрину ягода росла без подушки из удобрений. Бонусов «чистому» арбузу добавляет и его вкус – сахарную сладость оттеняют легкие нотки свежести.













Достаем третьего участника эксперимента, купленного в овощном павильоне. Первый же прокол вселяет оптимизм – на экране 0 мг/кг. Для пущей верности протыкаем арбуз в других местах и подтверждаем результат. Тест пройден на отлично.

- Некая доля нитратов в предельно низких значениях может присутствовать в продуктах. Но большая концентрация этих веществ во фруктах и овощах говорит о том, что в них добавляли много удобрений, - рассуждает главный внештатный токсиколог областного комитета здравоохранения Сергей Ларионов. – К счастью, в последние годы подобных случаев в регионе не регистрировали. Однако отравление нитратами очень опасно, так как они вызывают изменения в крови – образуется метгемоглобин, который в первую очередь приводит к кислородному голоданию организма. Далее он действует на центральную нервную систему, печень и почки. Из-за токсического действия на пищеварительный тракт у человека появляются тошнота, рвота, диарея и боли в животе. Из-за метгемоглобина также может начаться разрушение кровяных клеток. Если его концентрация в организме не превышает 15-20%, мы вводим специальный антидот. При 40 и более процентах у пациентов бывают показания к переливанию крови.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»