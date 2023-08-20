Общество

От преждевременного старения до рака кожи: врач объяснила, чем опасен экстремальный загар

Общество 20.08.2023 19:45
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20.08.2023 19:45


Под конец лета многие волгоградцы и особенно волгоградки торопятся получить равномерный бронзовый загар. Правда, нередко вместо желаемых оттенков любители пляжного отдыха получают стойкий ярко-малиновый окрас. Как распознать солнечные ожоги и справиться с болезненными ощущениями корреспонденты V102.RU спросили у главного внештатного специалиста по дерматовенерологии облздрава Татьяны Закляковой.

Как распознать солнечный ожог?


Если после отдыха на раскаленных пляжах у вас покраснела кожа, появилась легкая припухлость и болезненность, скорее всего, вы получили солнечный ожог. Тревожными сигналами организма дерматолог называет волдыри, эрозии, отёк, потрескивание и сильное шелушение кожи, а также озноб и лихорадку. При обнаружении любого из них горожанам стоит как можно скорее обратиться к врачу. 

— Под действием ультрафиолетовых лучей организм вырабатывает большое количество меланина. Как раз это вещество оберегает кожу от ожогов. То есть загар —  результат защитной реакции организма на интенсивное воздействие ультрафиолета. Кстати, ультрафиолетовое излучение может вредить не только коже, но и глазам, — объясняет главный врач областного кожно-венерологического диспансера. 

Чем грозят солнечные ожоги? Это вообще опасно?


Любителям пляжного отдыха советуют не жариться под солнцем с раннего утра и до позднего вечера. По словам врача, частый неконтролируемый загар может стать спусковым крючком для многих заболеваний.

— Регулярный неконтролируемый загар и обгорание в будущем могут привести к преждевременному старению кожи и появлению глубоких морщин, расширению подкожных мелких сосудов, которые становятся видны на щеках, носу, ушах, — перечисляет Татьяна Заклякова. —  Увеличивается риск появления веснушек, а также повреждения сетчатки, роговицы, хрусталика глаза, обесцвечиванию отдельных участков кожи — солнечного лентиго. 

В некоторых случаях самым страшным последствием желанного загара становится рак кожи. Ведь именно солнечные ожоги ученые называют главной причиной развития меланомы.

— Люди со светлой кожей легче обгорают на солнце, поэтому у них высокий риск развития меланомы, — предупреждает специалист. — Кстати, даже наследственная предрасположенность к этому заболеванию связана с солнцем. Человек наследует дефектные гены, а под воздействием солнца у них происходит мутация клеток. Поэтому люди со светлой кожей, светлыми глазами или обилием родинок на теле должны отказаться от солнечных ванн. Загорать с родинками небезопасно. Скажу более, загар и родинки несовместимы. 

Кому из волгоградцев лучше вовсе не загорать на солнце?


Беречь себя от палящего и обжигающего солнца рекомендуют всем волгоградцам с онкологией и гипертонией, язвой желудка и заболеваниями щитовидной железы. С расслабленным отдыхом на шезлонге Татьяна Заклякова также советует повременить беременным и кормящим женщинам.  

— Людям с половыми и гормональными нарушениями, вирусными и бактериальными заболеваниями, нарушениями пигментации кожи — например, витилиго или альбинизм — также не стоит загорать, — отмечает главный внештатный специалист по дерматовенерологии Облздрава. — Противопоказанием для загара является и лечение некоторыми препаратами — антибиотики, фотосенсибилизаторы, гормональные препараты, а также химиотерапия.

Пляжный отдых в экстремальную жару не пойдет на пользу ни маленьким детям, ни пожилым людям, настаивает врач.

— Малышей до трех лет нужно беречь от солнца, потому что роговой слой эпидермиса у них намного тоньше, чем у взрослых, и особенно велика вероятность ожогов, — комментирует специалист. — Полученные в детстве солнечные ожоги увеличивают риск развития рака кожи. Вероятность появления злокачественного новообразования многократно возрастает, если ребенок обгорел три и более раз.

А если я уже обгорел? Как облегчить неприятные симптомы?


Всем, кто откровенно перебрал с «порцией» солнца, следует принять прохладный душ, а после аккуратно промокнуть обгоревшую кожу, при этом не растирая ее полотенцем.

— После этого на кожу следует нанести увлажняющее средство, в состав которого входит пантенол от солнечных ожогов, — объясняет врач. — Я не советую  использовать средства с вазелином, спиртом, анестетиками, а также любые мази и косметические средства на основе масел, потому что жир образует пленку и не дает влаге испаряться. Тем самым местная температура кожи повышается, а раны заживают дольше. К тому же эти продукты становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов и повышают риск инфицирования. Появившиеся на теле волдыри нельзя прокалывать, чтобы не допустить появления инфекции.

Обладателям не самого удачного загара придется прятаться от солнца до полного восстановления. В это же время дерматологи предлагают своим пациентам купаться без мыла и мочалки и не пользоваться духами.

— Проблему всегда лучше предотвратить, чем с ней бороться, поэтому всем жителям важно соблюдать безопасные правила загара, — подытоживает Татьяна Заклюкова. — Отдыхать на солнце лучше всего до 11:00 и после 16:00. Собираясь на пляж, возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки, намажьте открытые участки тела солнцезащитным кремом, желательно с SPF 30 и более.

Подготовила: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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