Общество

«Ребенок должен висеть на груди»: врач рассказала о «немолочных» женщинах и вредных сосках

Общество 06.08.2023 18:51
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06.08.2023 18:51

В первые недели после рождения ребенка на молодых мам обрушивается поток советов и назначений. Бабушки рекомендуют женщинам успокоить малыша соской, специалисты «старой школы» — перейти на строгую диету и забыть обо всем, кроме гречки и курицы. Как не потеряться в потоке информации, не поверить устаревшим мифам и сохранить не только грудное вскармливание, но и нервные клетки, корреспонденты V102.RU спросили у акушер-гинеколога, специалиста по ГВ Луары Адзиевой.

Миф 1. Всем кормящим женщинам прописана строгая диета

Многие женщины по-прежнему верят, что строгая диета спасет их малышей от коликов и газов. Скудный рацион, по их мнению, станет защитой и от всех высыпаний на теле грудничка.

— Сейчас нет строгих рекомендаций по соблюдению строгой диеты. Женщинам рекомендовано есть все, но в умеренном количестве, — отмечает Луара Адзиева. — Единственное, что мы советуем молодым мамам, так это вести пищевой дневник и записывать туда все новые продукты. В случае пищевой аллергии у малыша женщине будет легче понять, на что же он отреагировал.   

Миф 2. Некоторые женщины бывают «немолочными» 

При виде плачущего и извивающегося малыша неопытная мама может с легкостью поверить в то, что ему не хватает молока. Хотя зачастую корень проблем кроется в неправильном прикладывании, объясняет Луара Адзиева. 

— 99% женщин могут кормить грудью — главное, набраться терпения. Лишь один процент страдают от гипогалактии, — комментирует специалист по ГВ. — В основном, неудачное грудное вскармливание связано с неправильным прикладыванием ребенка. Сосок — это по сути та же соска, которая должна правильно располагаться в полости рта малыша. Если мама не ориентируется в этом вопросе, она будет считать, что молока у нее нет, а ребенок голоден и плачет именно по этой причине. Иногда женщины начинают паниковать, и в этом случае им нужна больше психологическая помощь. Но помощь в налаживании ГВ важна ничуть не меньше. 

Миф 3. Современные смеси ничуть не уступают грудному молоку 

Стоит грудничкам лишь немного «отстать» от табличных норм набора веса, как многие педиатры предлагают мамам докормить их смесью. Однако, по мнению специалиста, искусственные составы нужны далеко не во всех случаях. 

— Часть женщин по-прежнему считают, что кормить смесью легче. Мы со своей стороны пытаемся донести до молодых мам все преимущества грудного вскармливания. Во-первых, материнское молоко содержит в своем составе около 700 полезных компонентов, тогда как смесь — только 50. Кормление грудью — это профилактика сахарного диабета и ожирения у ребенка и рака молочных желез — у мамы. К тому же, у женщины, начавшей ГВ, намного реже возникают осложнения в послеродовом периоде. 

И, пожалуй, самое главное преимущество грудного молока в том, что оно экономит бюджет семьи. Смеси стоят очень дорого, и, к сожалению, дорожают с каждым днем. А молоко не нужно готовить — оно не портится и не киснет в груди. Им можно накормить в любом месте и в любое время. 

Миф 4. Пустышки никак не вредят грудному вскармливанию

Чем дольше новорожденный ребёнок «висит» на груди у матери, тем больше становится соблазн отвлечь его соской. И все же врач советует волгоградкам запастись терпением и отложить все пустышки. 

— Ребенок должен висеть на груди. Одна из рекомендаций ВОЗ — не отрывать ребенка от груди, а ждать, пока он сам ее отпустит. Вероятность перекорма грудным молоком очень низкая.  

Конечно, при современном образе жизни мы уже не можем жить так, как раньше. Мамы стараются совмещать разные задачи, рано выходят на работу. Возможно, применение пустышек связано именно с этим. Однако их бесконтрольное использование может привести к аномалии развития прикуса, а также повлиять на формирование зубов и артикуляцию речи.  

Миф 5. Завершать грудное вскармливание лучше всего весной или летом 

В жаркие дни Луара Адзиева советует волгоградкам не отлучать малышей от груди, ведь молоко матери — лучшая защита от инфекций. 

— Сейчас врачи советуют мамам не отлучать от груди во время жары. Основная причина такой рекомендации — это возросшее число патогенных микроорганизмов, активно размножающихся в период сильного тепла, — комментирует врач. — Полезные вещества, содержащиеся в молоке мамы, уменьшают риск заболевания малыша, а если он все же что-то подхватил, снижают тяжесть протекания болезни.  

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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