Каждый день в Волгограде случаются десятки происшествий. Человек неожиданно упал на остановке из-за сердечного приступа, попал в ДТП или просто подавился куском съеденной на ходу булки и едва не задохнулся от приступа удушья… Как помочь в критической ситуации и не потерять драгоценных минут в ожидании медиков? С чего начать оказание первой помощи? Как не допустить ошибок, которые могут стоить пострадавшему жизни? На эти и другие вопросы корреспондентам V102.RU ответил профессиональный инструктор, обучающий правилам безопасности в большом городе.

— Я давно занимаюсь горным туризмом и вижу немало проблем в этом направлении. Многие группы уходят в горные походы или на водные сплавы совершенно не подготовленными — они не могут собрать нормальную аптечку или оказать друг другу первую помощь. Про правильную сердечно-легочную реанимацию или наложение жгутов и вовсе не идет речи. Когда-то я и сам был в этих вопросах полным нулем, — рассказывает инструктор АНО «Вершина. Первая помощь Волгоград» Ренат Ахмеров. — Но на кого надеяться в критической ситуации? В тех же горах к тебе приедут не медики, а спасатели. Возможно, что приедут даже не сегодня. Наша единомышленница Александра Журавлева заинтересовалась этим вопросом и вышла на московских специалистов, обучающих азам оказания первой помощи. За полтора месяца представители столичной «Вершины» преподали нам инструкторский курс по спасению человека в горах. А спустя два года мы снова пригласили их к себе и сделали еще один курс по оказанию помощи в городе. На самом деле в Волгограде с этим большая проблема. Если кто-то и учит хотя бы базовым навыкам, то делает это за большие деньги. Мы же ведем занятия совершенно бесплатно.

Вопрос оказания первой помощи вызывает немало споров среди горожан. Одни уверены, что никогда не столкнутся с похожей ситуацией, другие обреченно машут рукой: «Даже умирать будешь, никто не подойдет». Третьи же попросту боятся последствий своей помощи: «Да надо оно мне? Сделаю что-то не так и нарвусь на проблемы».





— Мы всегда начинаем свой курс с юридических основ и объясняем, что каждый человек имеет право оказать первую помощь. И часто она заключается в том, чтобы просто вызвать скорую помощь и убрать людей, способных навредить. Сколько раз мы сталкивались с тем, что пострадавшего с подозрением на травму шеи или позвоночника начинали тормошить, пытались посадить. Многие ошибочно думают, что в положении сидя человек чувствует себя намного лучше, чем лежа, — рассуждает волгоградец. — Безусловно, границы первой помощи тоже есть. Например, мы ни в коем случае не даем людям лекарства и не нарушаем кожные покровы. То есть ничего не колем, не надрезаем и не зашиваем. Эти простые правила позволят не выйти за установленные законом рамки.

На интенсиве по оказанию помощи в городе волгоградцы не раз реанимируют манекен. Однако на этом практика многих, увы, не заканчивается.

— В мае на наш курс пришла девушка, не имеющая никаких представлений о первой помощи. Уже в июле она спасла женщину на Орловском пруду. Вытащенная из воды волгоградка не подавала признаков жизни, но Катя грамотно провела сердечно-легочную реанимацию. К счастью, человек задышал! — делится историями Ренат Ахмеров. — А моя коллега-инструктор — фармацевт по образованию — пять раз помогала людям при приступах эпилепсии. Оказывать первую помощь ей приходилось и на работе, ведь нередко окровавленные люди первым делом заходят в аптеку. Однажды она заметила у покупателя признаки инсульта и вовремя вызвала скорую.





Какими бы подкованными (и в теории, и на практике) ни были волгоградцы, специалисты советуют им не геройствовать и всегда оценивать возможные риски. Главное правило — после оказания первой помощи пострадавших не должно стать больше, чем спасателей.

— Как бы не хотелось нам геройствовать, следует соблюдать баланс сил, — настаивает мужчина. — При необходимости человеку нужно обезопасить себя, вызвать скорую, а после оказать первую помощь человеку. В нашей практике есть история, когда инструктор стал свидетелем аварии с пострадавшим пешеходом. В первую очередь он оценил все опасности, осмотрел человека и, заподозрив травму позвоночника, не стал его двигать до приезда медиков, а просто подложил под голову рюкзак. А вот другая пара инструкторов увидела ребенка с окровавленной ногой рядом с дорогой. Оказалось, что мальчишка упал с дерева и зацепился ногой — у него был оторван кусок плоти. Остановив кровотечение и сделав перевязку, наши коллеги связались с родителями школьника. Ситуации могут быть разными, в том числе и совсем не очевидными. Например, в общественном месте человек кушает хот-дог и на глазах прохожих давится куском хлеба. Зная о методе Геймлиха, которому за рубежом учат еще в школе, вы спасете ему жизнь.

Даже городским жителям инструкторы советуют собрать мини-аптечку.

— Я уже давно усовершенствовал свою автомобильную аптечку для того, чтобы она соответствовала не только стандартам ГОСТа, но и моим пониманиям об оказании первой помощи. Особое внимание стоит уделить кровоостанавливающим средствам, — советует инструктор. — Кстати, мини-аптечка лежит и в моей барсетке. Даже этот базовый набор нужен для того, чтобы уверенно чувствовать себя в городе.





Подготовила Виктория Чумакова

Фото: АНО «Вершина. Первая помощь Волгоград»