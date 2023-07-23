«Почти 80% катастроф можно предотвратить»: врач рассказала, что нужно знать об инсульте для спасения жизни
Общество 23.07.2023 14:05
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23.07.2023 14:05
Летом каждый день в больницы Волгограда и области поступает больше десяти человек с инсультом. Серьезный диагноз выставляют не только пожилым людям с букетом хронических заболеваний, но и пациентам среднего возраста. Какие симптомы должны насторожить человека? Можно ли предотвратить катастрофу? И правда ли, что в большинстве случаев инсульт заканчивается инвалидностью? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота102» задали руководителю регионального сосудистого центра для лечения больных с ОНМК Ольге Коноваловой.
Правда ли, что инсульт грозит только пожилым людям?
Многие волгоградцы уверены, что инсульт – исключительно «взрослый» диагноз. Однако острое нарушение кровообращение может случиться и у достаточно молодых людей. На этой неделе врачи больницы № 25 рассказали о спасении 28-летней пациентки, поступившей в больницу с полным отсутствием речи и нарушением движения в правой руке и ноге.
- Чаще всего инсульту подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и с вредными привычками – курение, злоупотребление алкоголем или употребление наркотиков, - объясняет Ольга Коновалова. – К подобному состоянию могут привести лишний вес и малоподвижный образ жизни.
Как быстро распознать симптомы инсульта?
Тревожными звоночками для волгоградцев должны стать очень сильная головная боль со рвотой, головокружение, двоение в глазах или неожиданная потеря контроля над собой – в этом случае человек не может внятно ответить на вопросы и понять, где он находится. Вызывать скорую помощь горожанам советуют и при неожиданном онемении и слабости рук.
- Для простого запоминания первых симптомов инсульта существует мнемонический тест от института цереброваскулярной патологии. М.О.З.Г.4.5. М – мимика нарушена. Улыбка стала кривой, лицо не симметрично. О – ослабла рука или нога, они плохо двигаются. З – затруднена речь. Либо она звучит странно и неразборчиво. Г – главное успеть, - перечисляет руководитель регионального сосудистого центра. – При этом пациентам важно запомнить точное время появления первых симптомов и назвать его медикам.
Сколько времени есть у пациента для обращения к врачам?
При подозрении на инсульт горожанам советуют не заниматься самолечением и как можно скорее вызывать скорую помощь.
- Инсульт угрожает жизни больного и требует немедленного лечения, - настаивает врач. – Наиболее эффективная помощь может быть оказана в течение первых 4,5 часов после развития симптомов. Чем раньше начнется лечение, тем лучше. При ишемическом инсульте в течение 4,5 часов есть возможность (при отсутствии противопоказаний) ввести специальный препарат для растворения тромба внутри сосудистого русла или удалить тромб механическим способом и восстановить кровоток в сосуде.
Действительно ли в большинстве случаев инсульт заканчивается инвалидностью?
Печальная статистика подтверждает опасения многих волгоградцев - больше 60% пациентов, переживших инсульт, становятся инвалидами. Кто-то из них теряет подвижность, а кто-то – связную речь.
- Огромную роль в восстановлении после инсульта играет своевременная медицинская реабилитация, - отмечает Ольга Коновалова. – Выбор конкретных методик зависит от того, какие именно функции пострадали у человека. Например, у части пациентов инсульт приводит к изолированному нарушению речи. Тогда основной упор в процессе реабилитации делается на занятия с логопедом и нейропсихологом. Для волгоградцев с нарушением движения конечностей разрабатывается индивидуальный комплекс упражнений для восстановления утраченных двигательных функций.
Летом больных с таким диагнозом становится больше?
В жаркие дни риск возникновения инсульта действительно возрастает. Только за эту неделю пугающий диагноз поставили более сотне жителям Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»
Автор: Виктория Чумакова
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