Расследования

Скандальный «Гринлайт» обязали вернуть украденные на расчистке ериков 82 млн рублей

Расследования 14.04.2022 10:53
14.04.2022 10:53


Обанкротившуюся компанию «Гринлайт» из Санкт-Петербурга обязали вернуть ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» 82,2 млн рублей, незаконно полученных при расчистке ериков и озер в Волгоградской области. Соответствующее решение в отношении скандальной фирмы, владельца которой ранее осудили на 3,5 года колонии, принял арбитражный суд Волгоградской области. Вердикт вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

С иском о взыскании с «Гринлайта» 54,9 млн рублей неосновательного обогащения обратилась «Дирекция водохозяйственного строительства» под управлением нового директора Вячеслава Инёва. Эти деньги питерская компания заполучила мошенническим путем, не выполнив обязательства по госконтрактам на расчистку ериков, пруда и озер в Волгоградской области. В процессе рассмотрения иска сумма исковых требования «ДВС» выросла до 82,2 млн рублей. Между тем, по данным следствия, сумма оплаченных, но фактически невыполненных ООО «ГринЛайт» работ по расчистке водоемов и ликвидации свалок превысила 121 миллион рублей.

Помимо незаконно полученных денег, «Гринлайт» также обязан «ДВС» возместить 1,5 млн рублей, потраченных на проведение экспертизы, и госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО «Гринлайт» банкротом по заявлению предпринимателя из Чечни. В настоящее время в отношении «Гринлайта» открыто конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включены требования 13-ти предпринимателей и юрлиц. Совокупный объем задолженности превышает 366 млн рублей.

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