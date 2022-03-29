Борьба с коррупцией

Виталий Сазонов по решению суда Волгограда проведет 3 года в колонии

Борьба с коррупцией 29.03.2022 13:31
29.03.2022 13:31



Волгоградский областной суд сегодня подтвердил приговор бывшему председателю регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталию Сазонову. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, защитник осужденного просил суд апелляционной инстанции смягчить назначенное Сазонову наказание, а прокурор, наоборот, настаивал на усилении приговора. Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий Сазонова, а также вид и размер назначенного ему наказания.
Экс-председатель облкомприроды, осужденный по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), проведет ближайшие 3 года в колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе на срок 2 года. Ранее такой приговор вынес Краснооктябрьский районный суд Волгограда, где рассматривалось уголовное дело в отношении экс-чиновника.



По материалам дела, в марте 2018 года на основании приказа председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова на ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» возложена функция государственного заказчика при реализации  регионального проекта «Чистая страна». В августе этого же года ГКУ ВО «ДВС» заключило с ООО «ГринЛайт» государственный контракт  на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области. 
Фактический директор ООО «ГринЛайт» решил уклониться от выполнения части условий контракта и похитить бюджетные денежные средства. Реализуя задуманное, он сообщил Сазонову и директору ГКУ ВО «ДВС» о якобы отставании от графика и невозможности выполнить работы в установленные сроки и предложил создать видимость успешной реализации государственного контракта, пообещав в дальнейшем выполнить условия договора в полном объеме.
Сазонов на эти условия согласился. Как установлено в суде, это произошло потому, что чиновника ввели в заблуждение относительно сроков исполнения работ. Кроме того, он хотел получить положительную оценку своих профессиональных качеств, а также иные должностные привилегии за своевременную реализацию проекта и эффективное освоение выделенных для этого бюджетных средств.
В декабре 2018 года Сазонов отдал указание директору ГКУ ВО «ДВС» принять от ООО «ГринЛайт» предусмотренные государственным контрактом работы, в том числе фактически неисполненные.  Вместе с тем ООО «ГринЛайт» уклонилось от надлежащего исполнения условий государственного контракта. Часть отходов фактически не вывозилась и была закопана на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, после чего засыпана чистым грунтом. Сумма оплаченных, но фактически не проведенных работ превысила 121 млн рублей.
Виталий Сазовнов полностью признал вину.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

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