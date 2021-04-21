



ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» собирается в суде требовать включения засветившейся в криминальной истории компании «Гринлайт» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, государственное казенное учреждение оспаривает отказ Волгоградского УФАС о включении этой фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. Решение по данному делу в антимонопольном органе было принято 11 марта этого года. Однако в учреждении надеются через суд обязать Волгоградское УФАС все-таки внести ООО «Гринлайт» в список участников закупок, нарушивших обязательства контракта. Попавшие в такой реестр предприниматели теряют право выигрывать в закупках на протяжении двух лет.

Напомним, директор компании «Гринлайт», бывшее руководство ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», а также беглый бизнесмен Калонкин подозреваются в афере с бюджетными средствами, выделенными на ликвидацию свалок и расчистку ериков в Среднеахтубинском районе Волгоградской области в рамках нацпроекта «Экология». На днях под домашний арест был отправлен и бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов, которого подозревают в превышении служебных полномочий. Недавно ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» уже под руководством нового директора расторгло в одностороннем порядке договоры с ООО «Гринлайт» на экологическую реабилитацию ериков и озер из-за срыва работ подрядчиком, в отношении которого в настоящее время расследуются уголовные дела.



