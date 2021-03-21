Расследования 21.03.2021 15:26
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21.03.2021 15:26
Признаки хищения бюджетных средств при реализации нацпроекта "Экология" выявила природоохранная прокуратура. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ за подписью заместителя Волгоградского межрегионального природоохранного прокурора Николая Костенко, материалы проверки исполнения госконтрактов на расчистку ериков в Волго-Ахтубинской пойме направлены в органы предварительного расследования. Не исключено, что в ближайшее время может быть возбуждено очередное уголовное дело, связанное с деятельностью скандально известного ООО "ГринЛайт". Директор этой компании Александр Фирсов с конца декабря находится под арестом по другой криминальной, по версии следствия, истории.
На возбуждении нового уголовного дела по признакам злоупотребления полномочиями и мошенничества в особо крупном размере настаивает, напомним, и прокуратура Волгоградской области, которая по обращению губернатора региона провела проверку исполнения госконтрактов на реабилитацию водных объектов. В надзорном органе полагают, что 55 млн рублей уплаченных генподрядчику были направлены в отсутствие реально выполненных работ.
В природоохранной прокуратуре, проведя свою проверку, установили, что генеральный подрядчик «ГринЛайт» не расплатился с субподрядчиками. Проверку ведомство начало в феврале, в том числе, по контракту «Выполнение работ по экологической реабилитации ериков Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень», исполнителем которого являлся субподрядчик ООО "ПроектСтройСервис". Только этой фирме не заплатили более 8 млн рублей, общая задолженность перед всеми привлеченными к работам компаниями может быть в разы выше. При этом "ГринЛайт" умудрился получить из бюджета за якобы выполненные работы солидный объем бюджетных денег, которые по какой-то причине до исполнителей в полном объеме не дошли.
Каким образом генподрядчику удалось провернуть такую операцию и какую экологическую бомбу он мог заложить в Волго-Ахтубинской пойме - "Высоте 102" подробно рассказали специалисты "ПроектСтройСервиса".
Корреспондент информагентства встретился с представителями фирмы-субподрядчика вблизи поселка Колхозная Ахтуба, у озера Образово, входящего в систему ерика Чачварин, реабилитацией которого занималась компания. По договору, субподрядчик должен очистить чашу водного объекта, углубить его дно выемкой 98 тысяч кубометров иловых отложений. По условиям договора каждые 10 дней субподрядчику обещали платить за выполненные работы. Компания принялась за работу в ноябре - на объекте за смену присутствовало до 20 единиц техники. Работа буквально кипела.
Однако, как заявляет замдиректора "ПроектСтройСервиса" Павел Шабалков, генеральный подрядчик "ГринЛайт" и его посредник - подрядная организация "Фабер-Строй" - свои обязательства грубо нарушили.
"Всего нами выполнено работ примерно на 20 млн рублей, из которых мы получили только 11,5 млн. Из-за отсутствия финансирования была нехватка ГСМ, мы не могли привлечь дополнительную рабочую силу, спецтехнику и т.д. Банально останавливались, потому что без регулярной оплаты выполнить эту работу невозможно", - рассказывает Павел Шабалков.
Каково же было удивление представителей субподрячика, когда они узнали, что "ГринЛайт" каким-то невероятным образом получил по озеру Образово 100%-ую оплату от госзаказчика. "На сайте госзакупок размещены акты и платежные поручения о принятых заказчиком работах. Из этого следует, что заказчиком ГКУ "Дирекция водохозяйственного строительства" работы по этому объекту приняты и оплачены в полном объеме", - поясняет заместитель директора "ПроектСтройСервиса". В действительности же строители успели выполнить только часть работ – из почти из 100 тысяч донных отложений вывезти порядка 60 тысяч. И эта выполненная работа оплачена не полностью. Представители заказчика и генподрядчика регулярно делали выезды на объект, в ходе которых о полной приемке речи не шло. Неужели "ГринЛайту" поверили на слово и просто так перечислили десятки миллионов рублей? Аналогичная ситуация может наблюдаться и по ряду других ериков.
Руководители "ПроектСтройСервиса" признаются, что их компания оказалась в тяжелейшем состоянии. "Факт вопиющий. Наша организация поставлена под удар. Мы не рассчитались до сих пор по договорам аренды спецтехники, поставки топлива. Теперь представители "ГринЛайта" и "Фабер-Строя" предлагают нам судиться с ними. Мы будем подавать в суд, несомненно. Но прекрасно понимаем, что гарантии получения денег нет", - констатирует Павел Шабалков.
Финансовый вопрос - это только одна сторона медали. По мнению представителей собподрядчика, гораздо более серьёзных проблем в самое ближайшее время может подкинуть паводок. Причем уже не только им, но и заказчику, а также жителям ближайших к расчищаемым ерикам и озерам населенных пунктов.
"Озеро Образово сообщается с ериком Гнилым. Как только начнется половодье, если не перекрыть воду на входе в озеро, то вся его территория может напитаться водой и превратиться в жижу. Вся выполненная нами работа пойдет насмарку. В течение 2-3 лет крайне затруднительно будет возобновлять здесь расчистку. Плюс, затраты на ее проведение взлетят в разы", - такой прогноз делает главный инженер проекта "ПроектСтройСервиса" Олег Ефимов.
Также по его словам, на ерике Чичера, который расчищал другой субподрядчик, строители возвели временную дамбу. "Когда вода начнет прибывать, то может упереться в эту преграду. Она начнет разливаться по полям и пойдет к Колхозной Ахтубе", - не исключает такой вариант развития событий представитель компании.
Крайне затруднительная ситуация, по мнению строителей, может сложиться на озере "Два брата", расположенном неподалеку от турбаз "Бакалда" и "Нефтяник".
"Компания, которая строила там дамбу, ушла, ей тоже не платили деньги. К озеру идет протока из Волги. Там есть гидросооружение - затвор, который закрывал приход воды из реки. Его разобрали, а собрать не собрали. Если будет много воды в паводок, то есть риск затопления ближайших баз отдыха", - предполагает Ефимов.
О своих переживаниях строители письменно уведомили и природоохранную прокуратуру, и "Дирекцию водохозяйственного строительства", и региональный комитет природных ресурсов. "На место выезжала комиссия, которая пришла к выводу, что бояться нечего, поскольку не ожидается, что паводок будет большим", - говорит Олег Ефимов.
Напомним, в начале недели на совещании в администрации Волгоградской области прозвучало, что в целом гидрологическая обстановка, действительно, находится в пределах среднемноголетних значений. Однако было отмечено, что в регионах Волго-Камского бассейна и в верховьях Волги этой зимой накопился большой запас снега. Поэтому ситуация с поводком может развиваться по неблагоприятному сценарию.
ИА "Высота 102" направило редакционный запрос в облкомприроды с просьбой пояснить, когда будет возобновлена работа на ериках, расчистку которых доверили "ГринЛайту", и есть ли опасения у чиновников за сохранность данных водных объектов в связи с приближающимся половодьем.
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