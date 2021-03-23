Расследования

«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под Волгоградом

Расследования 23.03.2021 17:00
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23.03.2021 17:00


Дирекция водохозяйственного строительства расторгла в одностороннем порядке договоры с ООО «ГринЛайт» на экологическую реабилитацию ериков и озер. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рамках 8 проектов фирма должна была, но не восстановила 17 водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме.
Расторжению договоров предшествовал выезд чиновников облкомприроды и дирекции в природный парк. Как пояснили в профильном ведомстве, в ходе инспекционного осмотра, который состоялся в начале февраля, были выявлены серьезные нарушения в работе генподрядчика. «Ни на одном из объектов на момент проверки мероприятия по расчистке не осуществлялись, график проведения работ был нарушен», - пояснили в комитете.
Причины срыва работ не являются секретом («Высота 102» о них подробно писала) – это расследование уголовного дела и отсутствие денег у субподрядчиков, которым «ГринЛайт» должен миллионы рублей.
В настоящее время по двум из восьми проектов проведены новые аукционы. Еще по одному – торги состоятся в ближайшее время. «По остальным объектам с целью определения суммы нанесенного подрядной организацией ущерба проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет предъявлен иск о взыскании с подрядчика необоснованно полученных средств», - указано в ответе облкомприроды на редакционный запрос информагентства. Нанесенный бюджету ущерб в результате провальной работы «ГринЛайта» и его криминальных, по версии следствия, связей с госзаказчиком может исчисляться десятками, или даже сотнями миллионов рублей.
Напомним, ООО «ГринЛайт» и ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» оказались в центре громкого коррупционного скандала. Руководители обеих структур находятся под арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при ликвидации свалок. Прокуратура области и природоохранное надзорное ведомство усматривают признаки хищения бюджетных средств (порядка 55 млн рублей) и в процессе расчистки ериков. В настоящее время материалы проведенных проверок находятся в органах предварительного расследования.
О том, что «ГринЛайт» получил бюджетные деньги, но не расплатился с реальными исполнителями госконтрактов, «Высоте 102» заявили представители субподрядной компании «ПроектСтройСервис». Также строители выразили опасения из-за приближающегося паводка. В обращениях, которые организация направила в различные ведомства, указано, что большая вода может затопить территории, где проводится расчистка, что помешает впоследствии продолжить работы. Кроме того, строители беспокоятся за то, что возведенные на некоторых ериках временные дамбы могут поспособствовать разливу воды по ближайшим хуторам и турбазам.
В областном комитете природных ресурсов считают, что угроза для населенных пунктов отсутствует. «Регулярно проводимые межведомственные проверки свидетельствуют о том, что опасности нет», - отметили в профильном подразделении администрации региона.
В ответе комитета на редакционный запрос отмечено, что 26 февраля сотрудниками облкомприроды совместно с представителями природоохранной прокуратуры, ГУ МЧС России по региону и дирекции водохозяйственного строительства был проведен осмотр ериков Осинки, Прорва, Чичера, Чачварин и озера Большой Ильмень, за расчистку которых отвечал «ГринЛайт». «Установлено, что временные сооружения не приведут к затоплению (подтоплению) прилегающей территории в период прохождения весеннего паводка», - заверили в областном комитете.



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