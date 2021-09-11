В Санкт-Петербурге проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» признали банкротом





Компания «Гринлайт», засветившаяся в криминальном скандале в Волгоградской области, признана банкротом. С соответствующим заявлением в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где официально зарегистрирована фирма, обратился индивидуальный предприниматель Сергей Кузнецов из села Илсзхан-Юрт Чечни. Суд принял заявление предпринимателя, которому фирма задолжала около 750 тысяч рублей, и назначил процедуру наблюдения в отношении компании «Гринлайт».

Однако в ходе ведения процедуры наблюдения список организаций и органов власти, которые имеют финансовые претензии к скандальной компании, пополнился. Ходатайства с требованиями включения в перечень кредиторов в суд подали налоговики, банки, ресурсоснабжающие организации, компании по вывозу мусора, а также государственное учреждение и орган исполнительной власти из Волгоградской области.

Так, ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства», которое заказывало «Гринлайту» работы по расчистке ериков и ликвидации свалок, заявило о долге компании перед учреждением в размере 176 миллионов рублей. Вторым по объему финансовых претензий к компании стал банк «Северный морской путь» - кредитному учреждению «Гринлайт» должен 106 миллионов рублей. Межрайонная налоговая инспекция №16 заявила о долге компании в размере 5,5 миллиона рублей. Согласно документам суда, получить долг от «Гринлайта» намерена и микрофинансовая организация «СимплФинанс». С учетом набежавших процентов за пользование кредитом размер задолженности составил 23,2 миллиона рублей. Не расплатился «Гринлайт» и с ООО «Волга-Бизнес» за утилизацию и вывоз мусора – это еще 3,1 миллиона рублей долга. Кредиторами также признаны «Солид Банк» (2,7 миллиона рублей), комитет природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области – 1,3 миллиона рублей, СГБУ «Среднеахтубинское лесничество» - 709 тысяч рублей, а также ряд других организаций.

По делу о банкротстве ООО «Гринлайт» уже назначен конкурсный управляющий. Им стал Алексей Анатольевич Каменский. К следующему заседанию он должен представить отчет о недвижимом и движимом имуществе, финансовых активах, которые числятся за компанией.

Напомним, в настоящее время в Волгоградской области расследуется громкое уголовное дело по факту хищения средств национального проекта «Экология» на расчистке ериков и ликвидации свалок. Под следствием находятся директор ГКУ «ДВС» Михаил Ситников, руководитель ООО «Гринлайт» Александр Фирсов. Еще один фигурант уголовного дела волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и заочно арестован по решению Центрального районного суда Волгограда. Его задержали в июле текущего года и этапировали в Волгоград. Также по делу проходит бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов, который некоторое время провел под арестом, но недавно был отпущен из-под стражи.

По версии органов предварительного следствия, в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.

Однако ГКУ ВО "ДВС" произвело необоснованную оплату ООО "ГринЛайт" на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили.

Также сообщалось о вскрытом факте хищения 55 миллионов рублей на расчистке ериков в Среднеахтубинском районе и пруда Плотинка в Светлоярском районе с участием все тех же фигурантов.

Любопытно, что компании «Гринлайт» удалось в свое время получить контрактов на расчистку ериков и ликвидацию свалок в Волгоградской области на несколько миллиардов рублей без какой-либо конкуренции. Фирма являлась единственным участником закупок и беспрепятственно получала контракты по максимальной цене.



