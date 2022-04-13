В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, процессуальное решение принято после изучения обстоятельств трагедии, произошедшей 18 декабря прошлого года в Саратове.

Тогда, напомним, автобус, следовавший из Жирновска в соседний город, врезался в несколько припаркованных автомобилей в одном из саратовских дворов. В салоне в этом момент находились 19 человек. Один из пассажиров скончался, а еще шестеро, включая водителя, получили различные телесные повреждения.

Следователи выяснили, что автобус не был включен в реестр транспортных средств, используемых при пассажирских перевозках. Кроме того, он не проходил в установленном порядке технический осмотр. Причиной ДТП стала неисправность тормозной системы. Водитель, поняв, что в автобусе отказали тормоза, съехал с проезжей части и остановился только после того, как автобус протаранил легковые автомобили.

В настоящее время следователями территориального подразделения проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу. В ходе расследования будут установлены лица, не принявшие меры к поддержанию транспортного средства в технически исправном состоянии, а также допустившие выезд неисправного транспортного средства для осуществления пассажирских перевозок, пояснили в ведомстве.