Происшествия

Восемь жителей Волгоградской области пострадали в крупном ДТП с автобусом в Саратове

Происшествия 18.12.2021 15:48
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18.12.2021 15:48




Восемь жителей Волгоградской области пострадали в результате крупного ДТП с рейсовым автобусом «Жирновск – Саратов», который врезался в несколько автомобилей и двор многоквартирного дома в Саратове. На улице Новоузенской во Фрунзенском районе у автобуса отказали тормоза при спуске с горы, сообщается в Telegram-канале администрации Саратова. Всего в автобусе находилось 19 человек.

Все пострадавшие госпитализированы в Саратовскую городскую клиническую больницу №1, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил вице-губернатору Евгению Харичкину, руководителю облздрава Анатолию Себелеву, председателю облкомбезопасности населения Юрию Наурзалиеву, председателю облкомдортранса Анатолию Васильеву связаться с коллегами в Саратовской области и оказать необходимое содействие.
Прокуратура Саратовской области начала проверку в связи с произошедшим ДТП, сообщается в Telegram-канале надзорного органа. «В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению дорожно-транспортного, проверено качество содержания автодороги, дана оценка соблюдению водителем режима труда и отдыха, правил безопасности дорожного движения, – говорится в сообщении. – Также проверке подлежит транспортное средство в целях определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства».
Видео, фото: МВД Медиа; ГУ МЧС России по Саратовской области.

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