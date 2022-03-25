Задержан водитель КАМАЗа из Чечни, задавивший ребенка в Волгограде

В Волгограде полицейскими возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося 24 марта вечером на улице Фадеева. Как сообщили утром ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 65-летний водитель КАМАЗа, под колесами которого погиб 5-летний мальчик, задержан.

Напомним, что ДТП произошло на юге Волгограда в светлое время суток - около 18.00 на улице Фадеева. За рулем многотонной фуры, зарегистрированной в Чечне, находился 65-летний житель Грозного. Согласно показаниям мужчины, которые он озвучил сразу после происшествия, 68-летнюю женщину и ее пятилетнего внука, ступивших на пешеходный переход, он попросту не заметил.

— Водитель КАМАЗа, двигаясь со стороны улицы Довженко по улице Фадеева в сторону проспекта Героев Сталинграда, напротив дома №27 по улице Фадеева совершил наезд на двигающихся по регулируемому пешеходному переходу пенсионерку и ее малолетнего внука, — сообщили полицейские точные данные по ДТП утром 25 марта. — В результате ДТП ребенок скончался на месте, пенсионерка с множественными переломами и политравмой госпитализирована в МУЗ КБ СМП №15.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". 65-летнему жителю Грозного грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщают читатели ИА "Высота 102", ставшие свидетелями аварии, жертв наезда КАМАЗа могло быть и больше. В последний момент от несущейся фуры успели отскочить два мальчика-подростка.

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области поясняли, что в момент аварии водитель грузовика был трезв. Это подтвердило и проведенное медосвидетельствование. Однако химико-токсилогическое исследование выявило наличие не установленного пока вещества в организме мужчины. Назначено комплексное исследование.

Автомобиль КАМАЗ находился в исправном состоянии. На дороге в момент аварии не было препятствий, дорожное покрытие было сухим.

Пятилетний мальчик скончался под колесами грузовика до приезда скорой помощи в результате несовместимой с жизнью открытой черепно-мозговой травмы. Его 68-летняя бабушка была доставлена в больницу №15 с тяжелыми травмами: у женщины множественные переломы, политравма, травматическая ампутация глаза.

Известно, что родители погибшего мальчика проживают в Светлоярском районе и трудятся в местном агрохолдинге.