В Волгограде водитель многотонного КАМАЗа, который на пешеходном переходе на улице Фадеева переехал вечером пешеходов, дал первые показания на месте ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, сейчас с 65-летним мужчиной продолжают работать следователи.

— Управлявший грузовиком, зарегистрированным в Чеченской Республике, водитель на месте происшествия пояснил, что не заметил на дороге переходивших проезжую часть людей, — сообщили предварительные данные в пресс-службе главка. — Водителю грузового автомобиля предстоит пройти медосвидетельствование, по внешним признакам мужчина находится в трезвом состоянии.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства смертельного наезда на пешеходов. Будет проведен ряд необходимых для этого экспертиз.

Напомним, что в результате аварии на месте скончался пятилетний мальчик. Его 68-летняя бабушка доставлена в больницу №15 с тяжелейшими травмами и ампутацией одного глаза.