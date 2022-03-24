Происшествия

Сбитая КАМАЗом 68-летняя волгоградка получила тяжелейшие травмы

Происшествия 24.03.2022 19:24
24.03.2022 19:24


В Волгограде вечером 24 марта КАМАЗ на пересечении улицы Фадеева и проспекта Героев Сталинграда на пешеходном переходе сбил людей. В результате наезда многотонного грузовика на месте погиб 5-летний мальчик. Как стало известно ИА "Высота 102", его 68-летняя бабушка с тяжелейшими травмами доставлена в больницу №15. За жизнь пенсионерки сейчас борются врачи. 

Авария произошла около 17.00 в Красноармейском районе. По предварительным данным полиции, 65-летний водитель вылетел на пешеходный переход, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи. Женщину эвакуировала с места ДТП бригада скорой помощи.

— Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, — сообщили в экстренных службах информагентству. — В результате наезда она лишилась глаза, предварительно диагностированы политравма, перелом плеча и перелом левой ноги. Также диагностированы рваные раны лица. 

По словам очевидцев последствий ДТП, одной из первых на месте аварии оказалась мать погибшего ребенка. Свидетелями душераздирающего зрелища стали десятки волгоградцев. 

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