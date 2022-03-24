КАМАЗ снес пешеходов на юге Волгограда. Погиб 5-летний мальчик

В Красноармейском районе Волгограда вечером 24 марта КАМАЗ совершил наезд на пешеходов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате погиб 5-летний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось, по сведениям полиции, около 17.00 на улице Фадеева. По предварительным данным, водитель грузовика снес пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора. Ребенок в сопровождении бабушки переходил проезжую часть на зеленый свет.

— Управляя КАМАЗом, 65-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, — сообщили информагентству в главке МВД. — В результате ДТП мальчик 2017 года рождения от полученных травм скончался на месте, его 68-летняя бабушка с травмами доставлена в больницу.

На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа.