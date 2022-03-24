Происшествия

КАМАЗ снес пешеходов на юге Волгограда. Погиб 5-летний мальчик

Происшествия 24.03.2022 19:07
24.03.2022 19:07


В Красноармейском районе Волгограда вечером 24 марта КАМАЗ совершил наезд на пешеходов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате погиб 5-летний ребенок. 

Дорожно-транспортное происшествие случилось, по сведениям полиции, около 17.00 на улице Фадеева. По предварительным данным, водитель грузовика снес пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора. Ребенок в сопровождении бабушки переходил проезжую часть на зеленый свет.

— Управляя КАМАЗом, 65-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, — сообщили информагентству в главке МВД. — В результате ДТП мальчик 2017 года рождения от полученных травм скончался на месте, его 68-летняя бабушка с травмами доставлена в больницу. 

На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Происшествия
24.03.2022 19:24
Происшествия 24.03.2022 19:24

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 17:26
Происшествия 24.03.2022 17:26

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 16:05
Происшествия 24.03.2022 16:05

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 14:20
Происшествия 24.03.2022 14:20

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 14:05
Происшествия 24.03.2022 14:05

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 09:08
Происшествия 24.03.2022 09:08

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 09:02
Происшествия 24.03.2022 09:02

0
Далее
Происшествия
24.03.2022 08:46
Происшествия 24.03.2022 08:46

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 19:51
Происшествия 23.03.2022 19:51

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 19:50
Происшествия 23.03.2022 19:50

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 17:44
Происшествия 23.03.2022 17:44

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 17:09
Происшествия 23.03.2022 17:09

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 10:06
Происшествия 23.03.2022 10:06

0
Далее
Происшествия
23.03.2022 09:48
Происшествия 23.03.2022 09:48

0
Далее
Происшествия
22.03.2022 20:29
Происшествия 22.03.2022 20:29

0
Далее

Лента новостей

21:18
Всем в парк: волгоградский ЦПКиО открывает сезонСмотреть фотографии
21:03
Погодка шепчет: весенняя пора сулит тепло в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:51
Главные события в Волгограде и области: дайджест по итогам 24 мартаСмотреть фотографии
20:51
Волгоградская область в массовом порядке закупает сельхозтехникуСмотреть фотографии
19:55
Водитель переехавшего пешеходов в Волгограде грузовика дал первые показанияСмотреть фотографии
19:45
Прощай, Америка: шесть депутатов от Волгоградской области попали под санкции СШАСмотреть фотографии
19:24
Сбитая КАМАЗом 68-летняя волгоградка получила тяжелейшие травмыСмотреть фотографии
19:07
КАМАЗ снес пешеходов на юге Волгограда. Погиб 5-летний мальчикСмотреть фотографии
18:47
Китайские Веры и Наташи атаковали волгоградцев с предложениями услугСмотреть фотографии
17:45
Мэр Хиросимы отменил осеннюю поездку в Волгоград из-за спецоперацииСмотреть фотографии
17:42
Под Волгоградом свинокомплекс сливал токсичные отходы на землюСмотреть фотографии
17:27
Мировые суды Волгоградской области надеются закупить офисную бумагу по 264 рубляСмотреть фотографии
17:26
Бизнесмены устроили драку на парковке у супермаркета в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
Великобритания внесла в «черный список» депутатов и сенаторов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Ставка ипотеки с господдержкой с 1 апреля станет 12%, до 31 марта – 2,75%Смотреть фотографии
16:05
В СК сообщили подробности о погибших в ночном пожаре волгоградцахСмотреть фотографии
16:00
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита лентыСмотреть фотографии
15:16
В волгоградских магазинах появилась соцкапуста за 100 рублейСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде до речпорта продлят маршрут №31кСмотреть фотографии
15:09
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции ЛондонаСмотреть фотографии
14:44
«Не было никакого порно»: адвокат считает, что Зимаков стал жертвой нелегальной секс-индустрииСмотреть фотографии
14:20
Погоня за пьяным водителем со стрельбой в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области снизилось производство яицСмотреть фотографии
14:17
Еще двое военных из Волгоградской области погибли на УкраинеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде ликвидировали последствия февральского пожара в школеСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде в ванной умерла 29-летняя девушкаСмотреть фотографии
13:25
Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с КазахстаномСмотреть фотографии
12:54
Суд признал незаконной экологическую экспертизу по скандальной свалке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковкуСмотреть фотографии
12:12
Волгоградцам предлагают работу в Европе и КитаеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 