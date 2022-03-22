Расследования

В Волгограде Арсен Мелконян получил 11 лет строгача, Анна Мелконян – 5 лет общего режима

Расследования 22.03.2022 14:51
22.03.2022 14:51


В Волгограде сегодня, 22 марта, огласили приговор по уголовному делу об убийстве 41-летнего Романа Гребенюка из-за конфликта в родительском чате. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, Арсен Мелконян, Анна Мелконян и Арман Смбатян получили сроки в зависимости от степени вины каждого.

Дело о громком убийстве волгоградца — отца одной из учащихся школы №96 в Дзержинском районе Волгограда — рассматривалось в Центральном районном суде. Напомним, что жестокая расправа над Романом Гребенюком была совершена 23 октября 2020 года в головном офисе Сбербанка на улице Коммунистической в центре города. 

Как рассказал информагентству один из родителей, состоявших в том же чате, роковой для Романа Гребенюка стала обычная хотя и резкая фраза «сопли жевать». Ее мужчина адресовал Анне Мелконян в процессе обсуждения задания от классного руководителя. Видимо, сочтя эти слова оскорбительными, женщина развязала конфликт, подключив к нему своего супруга. Арман Смбатян вошел в чат, записав голосовые сообщения. После этого супруг оскорбленной речевым оборотом Анны Мелконян стал звонить Гребенюку и настаивать на личной встрече. Первая не состоялась по причине занятости Гребенюка, но семья Мелконян не оставила попыток и настигла его в центральном офисе Сбербанка. После сделки отец школьницы вышел навстречу своим убийцам и получил роковой удар. Все происходящее было зафиксировано камерами, установленными в офисе банка.

Убийство отца школьницы вызвало, напомним, в Волгограде широкий общественный резонанс. Опасаясь, чтобы дело не замяли, коллеги Романа Гребенюка, а также неравнодушные волгоградцы не раз проводили автопробеги по центральным улицам города. В итоге ход расследования уголовного дела под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. В день похорон — 4 ноября 2020 года — на Центральное кладбище съехались сотни горожан. Среди них были не только родные и близкие убитого, но и те, кого потряс этот случай. 



Расследование уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна, задержанных сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области 23 октября 2020 года, длилось до декабря 2020 года. В СУ СК России по Волгоградской области об окончании следственных действий официально объявили 3 декабря. Арсену Мелконяну инкриминировалось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, Анну Мелконян обвинили в подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по предварительному сговору. Арман Смбатян был обвинен в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его совершение в составе группы лиц.  

Добавим, что в рамках расследования уголовного дела была установлена причастность Арсена Мелконяна еще и к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством. Гособвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда.

К рассмотрению дела в Центральном районном суде Волгограда приступили в январе 2021 года. Неоднократно заседания переносили из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что в ходе судебных разбирательств Арсен Мелконян доступными ему средствами пытался создать образ положительного гражданина. Не раз убийца Романа Гребенюка говорил о защите поруганной чести семьи, а после и вовсе приступил к сложению стихов, сидя в камере. Свой поэтический дар Мелконян впервые продемонстрировал на суде в марте 2022 года на прениях, последнее слово мужчина также произнес наполовину в стихотворной форме. Мелконян и в прозе, и в стихах взывал к справедливости, и даже вспомнил Иисуса Христа. 



Сегодня, 22 марта, Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении всех троих фигурантов уголовного дела. 

— Арсен Мелконян признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также в угрозе убийством, — сообщила по итогам оглашения информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина— Его сестра Анна Мелконян признана виновной в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Арман Смбатян признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ранее инкриминируемый следствием мотив из хулиганских побуждений судом был исключен.


По сведениям руководителя Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской, с учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил Арсена Мелконяна к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анне Мелконян назначено пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Арман Смбатян приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Анна Мелконян взята под стражу в зале суда. Мера пресечения Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Фото: ИА "Высота 102", Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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