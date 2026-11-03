Ранее Центральный районный суд Волгограда в конце октября постановил конфисковать у инспектора ДПС и его родственников в доход государства денежные средства и имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. Полицейский лишился 8,9 млн рублей нелегального дохода, а также автомобилей стоимостью порядка 7 млн рублей.



В суде было установлено, что полицейский с 2000 года активно покупал и продавал автомобили, реализовав за 26 лет 220 транспортных средств. Многие из них имели вип-номера с уникальными и симметричными комбинациями. Занимался этим бизнесом инспектор через доверенных лиц, получая внушительный доход на свои личные счета и счета своих родственников, не декларируя его.