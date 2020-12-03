Расследования

Завершено следствие по громкому делу об убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чате

Расследования 03.12.2020 13:39
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03.12.2020 13:39


Сотрудники Следственного комитета завершили производство следственных действий в отношении 30-летнего Арсена Мелконяна, его 33-летней сестры Анны и ее 32-летнего супруга Армана Смбатяна, причастных к гибели 41-летнего Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В зависимости от роли и степени участия каждого их действия квалифицированы следующим образом. Арсену Мелконяну, который является основным фигурантом уголовного дела, инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено 23 октября этого года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября  он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, её муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке. 

В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а женщины – запрет определенных действий. 
Все обвиняемые и потерпевшие уведомлены об окончании следственных действий. Сегодня участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами следствия. 
По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации дело находится на контроле в центральном аппарате.
 

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