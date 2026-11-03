



В Камышинском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о ДТП на автодороге «х. Гапкин — х. Лисичкин» в Ростовской области. 22 августа 2025 года здесь водитель легкового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в кювет, в результате чего транспортное средство получило серьёзные повреждения.

- Проверка Госавтоинспекции не выявила нарушений ПДД со стороны водителя. Установлено, что ДТП произошло на фрезерованном асфальтобетонном покрытии ремонтируемого участка дороги. Водитель не был осведомлён о проведении работ из-за отсутствия предупреждающих знаков и ограждений, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Во время разбирательств вскрылось, что обновлением проезжей части здесь занималась камышинская фирма ООО «ТС Строй». В муниципальном контракте прямо было прописано, что при проведении работ исполнитель обязан установить соответствующие временные знаки и обозначения, однако подрядчик решил пренебречь обязательными требованиями, подвергнув автовладельцев опасности.

Кроме того, эксперты, изучившие материалы, прямо установили взаимосвязь отсутствия знаков с последовавшем ДТП.

Отметим, Камышинским городским судом с ООО «ТС Строй» в пользу владелицы автомобиля взыскан ущерб в размере 411,2 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.