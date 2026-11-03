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Федеральные новости

ВС РФ поразили логистический центр в Бердичеве и сухогруз в Чёрном море

Федеральные новости 03.11.2026 17:44
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03.11.2026 17:44


Российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Днём в Бердичеве Житомирской области поражён логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы, поступающие на Украину из западных стран. 

Кроме того, в акватории Чёрного моря в 24 км южнее Одессы уничтожен сухогруз, доставлявший военное имущество и грузы двойного назначения.

Напомним, в ночь на 3 ноября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. 

Изображение создано при помощи ИИ

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