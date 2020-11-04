



Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту получения 41-летним жителем Волгоградской области Романом Гребенюком тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ, Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания посредством видео-конференц-связи указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего и проведение оперативного и качественного расследования.

Романа Гребенюка похоронили сегодня в Волгограде. Проститься с ним пришли на Димитриевское кладбище сотни знакомых и незнакомых людей. Преступление было совершено 23 октября. Ранее судимый за мошенничество Арсен Мелконян с родственниками пришел в отделение волгоградского банка и кастетом хладнокровно проломил голову Роману Гребенюку, «отомстив» таким образом за перепалку со своей сестрой в родительском чате. После чего Мелконян спокойно покинул банк, а Роман Гребенюк упал, истекая кровью. Волгоградец через неделю умер в больнице, так и не придя в сознание.





Расследованием дела о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, занимается СУ СК по Волгоградской области. В связи с общественным резонансом, которое получило это преступление, прокурор Волгоградской области Денис Костенко взял его на особый контроль. Арсен Мелконян пытался обжаловать свой арест, однако Волгоградский облсуд оставил его под стражей.



