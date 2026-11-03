В Волограде дачный маршрут №48э переходит на зимний режим

С 5 ноября автобусный маршрут №48э «ВГТЗ – Дачи» будет работать только по будним дням. Как сообщили в мэрии, изменения связаны с завершением дачного сезона.

Кольцевой маршрут от конечной остановки «Ул. Дегтярева» проходит по одноимённой улице, затем следует по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы, Николая Отрады и проспекту имени В. И. Ленина до остановки «Механический институт». Автобусы выполняют восемь рейсов: первый – в 7:00, последний – в 18:00.

Напомним, ранее маршрут №48э был сезонным, однако с 2026 года он обслуживает пассажиров круглогодично.