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Общество

В Волограде дачный маршрут №48э переходит на зимний режим

Общество 03.11.2026 13:10
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03.11.2026 13:10

С 5 ноября автобусный маршрут №48э «ВГТЗ – Дачи» будет работать только по будним дням. Как сообщили в мэрии, изменения связаны с завершением дачного сезона.

Кольцевой маршрут от конечной остановки «Ул. Дегтярева» проходит по одноимённой улице, затем следует по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы, Николая Отрады и проспекту имени В. И. Ленина до остановки «Механический институт». Автобусы выполняют восемь рейсов: первый – в 7:00, последний – в 18:00.

Напомним, ранее маршрут №48э был сезонным, однако с 2026 года он обслуживает пассажиров круглогодично.

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