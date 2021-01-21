Расследования

"Осудите меня по закону": в Волгограде убивший отца школьницы Мелконян останется под стражей (ВИДЕО)

Расследования 21.01.2021 12:57
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21.01.2021 12:57




На шесть месяцев продлен срок содержания под стражей Арсену Мелконяну - главному фигуранту уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня на первом заседании по уголовному делу вопрос о мере пресечения также был рассмотрен в отношении сестры Арсена Мелконяна Анны и ее мужа Армана Смбатяна. Мужчины останутся в СИЗО, а женщине еще на 6 месяцев запрещено получать/отправлять почтовые и телеграфные сообщения, пользоваться средствами связи и Интернетом, выходить из дома с 22:00 до 10:00, общаться с фигурантами уголовного дела. Сегодня адвокат женщины снова настаивал на смягчении меры пресечения для своей подзащитной. Он просил суд разрешить Анне Мелконян пользоваться интернетом в целях воспитания ребенка, который находится на дистанционном обучении. В этом было отказано.    
Следующее судебное заседание назначено на 2 февраля. Фигуранты уголовного дела выступают против того, чтобы процесс был открытым. На этом, в частности, настаивает Анна Мелконян. По ее словам, повышенное внимание к их семье вредит их детям. 
Отметим, что сегодня Арсен Мелконян написал на листке бумаге обращение, в котором просил осудить его по закону.
Органами следствия 30-летний Мелконян обвиняется в том, что 23 октября 2020 года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов волгоградцу Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Всем троим были предъявлены обвинения, уголовное дело в конце декабря передали в суд. 
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

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